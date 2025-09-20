JEP 2025 Découverte des jardins en terrasse des Capucins Saint-Mihiel

JEP 2025 Découverte des jardins en terrasse des Capucins Saint-Mihiel samedi 20 septembre 2025.

JEP 2025 Découverte des jardins en terrasse des Capucins

Ruelle des Capucins Saint-Mihiel Meuse

Découvrez les jardins en terrasses des Capucins lors d’une visite guidée en continu. Entre nature, histoire et panorama, laissez-vous guider à votre rythme à travers ce site paisible chargé de mémoire. Accueil tout au long de la journée.Tout public

Ruelle des Capucins Saint-Mihiel 55300 Meuse Grand Est +33 3 29 89 15 11

English:

Discover the terraced gardens of the Capucins on a guided tour. Between nature, history and panorama, let yourself be guided at your own pace through this peaceful site steeped in memory. Welcome throughout the day.

German:

Entdecken Sie die Terrassengärten der Kapuziner bei einer durchgehenden Führung. Lassen Sie sich zwischen Natur, Geschichte und Panorama in Ihrem eigenen Rhythmus durch diesen friedlichen Ort voller Erinnerungen führen. Empfang den ganzen Tag über.

Italiano:

Scoprite i giardini terrazzati dei Capucins con una visita guidata. Combinando natura, storia e viste panoramiche, lasciatevi guidare al vostro ritmo in questo sito tranquillo e ricco di memoria. Accoglienza durante tutta la giornata.

Espanol:

Descubra los jardines en terrazas de los Capucins en una visita guiada. Combinando naturaleza, historia y vistas panorámicas, déjese guiar a su ritmo por este apacible paraje impregnado de memoria. Bienvenida durante todo el día.

L’événement JEP 2025 Découverte des jardins en terrasse des Capucins Saint-Mihiel a été mis à jour le 2025-08-21 par OT COEUR DE LORRAINE