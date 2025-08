JEP 2025 Découverte des « Raisins Cussétois » aux jardins de la Contrée de Gauvin Les Jardins de la Contrée de Gauvin Cusset

JEP 2025 Découverte des « Raisins Cussétois » aux jardins de la Contrée de Gauvin

Les Jardins de la Contrée de Gauvin Chemin de Nantille Cusset Allier

Début : Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20 2025-09-21

En 2023, les jardins de la contrée de Gauvin ont accueilli 120 pieds d’anciens cépages dont 80 cultivars différents ce qui en fait un véritable conservatoire pour des ceps hybrides. Venez rencontrer les acteurs à l’origine de ce projet inédit et insolite!

Les Jardins de la Contrée de Gauvin Chemin de Nantille Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 96 29 17 cusset-tourisme@ville-cusset.fr

English :

In 2023, the gardens of the Gauvin region will be home to 120 old vines, including 80 different cultivars, making it a veritable conservatory for hybrid vines. Come and meet the people behind this unusual project!

German :

Im Jahr 2023 wurden in den Gärten von Gauvin 120 Rebstöcke alter Rebsorten mit 80 verschiedenen Kultivaren gepflanzt, was sie zu einem echten Konservatorium für hybride Rebstöcke macht. Lernen Sie die Akteure hinter diesem ungewöhnlichen Projekt kennen!

Italiano :

Nel 2023, i giardini della regione di Gauvin ospitano 120 vecchie viti, tra cui 80 cultivar diverse, che ne fanno un vero e proprio conservatorio di viti ibride. Venite a conoscere le persone che stanno dietro a questo progetto unico e insolito!

Espanol :

En 2023, los jardines de la región de Gauvin albergan 120 viñas viejas, con 80 cultivares diferentes, lo que los convierte en un auténtico conservatorio de vides híbridas. Venga a conocer a los artífices de este proyecto único e insólito

