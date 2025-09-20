JEP 2025 DÉCOUVERTE DU CAMP MÉDIÉVAL Carcassonne

JEP 2025 DÉCOUVERTE DU CAMP MÉDIÉVAL Carcassonne samedi 20 septembre 2025.

JEP 2025 DÉCOUVERTE DU CAMP MÉDIÉVAL

27 Rue du Plô Carcassonne Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:15:00

fin : 2025-09-20 13:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Plongez dans l’univers fascinant du Moyen-Âge en visitant le Camp Médiéval de Carcassonne. Partez pour une promenade immersive en compagnie du Chevalier Gwen, un passionné d’histoire qui vous entraînera dans une épopée à travers les coutumes, les armes et les secrets de la vie médiévale.

Situé au cœur de la Cité Médiévale de Carcassonne, ce camp reconstitué est l’un des temps forts des animations patrimoniales. Petits et grands pourront découvrir les métiers d’antan, les techniques de combat, l’art de vivre au temps des chevaliers, et bien plus encore.

.

27 Rue du Plô Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 10 24 30

English :

Immerse yourself in the fascinating world of the Middle Ages with a visit to the Camp Médiéval de Carcassonne. Take an immersive stroll in the company of Chevalier Gwen, a history buff who will take you on an epic journey through the customs, weapons and secrets of medieval life.

Located in the heart of the medieval city of Carcassonne, this reconstructed camp is one of the highlights of our heritage activities. Young and old alike can discover the trades of yesteryear, combat techniques, the art of living in the time of the knights, and much more.

German :

Tauchen Sie in die faszinierende Welt des Mittelalters ein, indem Sie das Mittelalterliche Lager von Carcassonne besuchen. Begeben Sie sich auf einen immersiven Spaziergang mit dem geschichtsbegeisterten Ritter Gwen, der Sie auf eine epische Reise durch die Bräuche, Waffen und Geheimnisse des mittelalterlichen Lebens mitnimmt.

Dieses nachgebaute Lager befindet sich im Herzen der mittelalterlichen Stadt Carcassonne und ist einer der Höhepunkte der Veranstaltungen zum Kulturerbe. Groß und Klein können hier die Berufe vergangener Zeiten, Kampftechniken, die Lebensart zur Zeit der Ritter und vieles mehr kennenlernen.

Italiano :

Immergetevi nell’affascinante mondo del Medioevo con una visita all’accampamento medievale di Carcassonne. Fate una passeggiata coinvolgente in compagnia dello Chevalier Gwen, un appassionato di storia che vi condurrà in un viaggio epico attraverso le usanze, le armi e i segreti della vita medievale.

Situato nel cuore della città medievale di Carcassonne, questo accampamento rievocato è uno dei punti salienti dei nostri eventi sul patrimonio. Grandi e piccini potranno scoprire i mestieri di un tempo, le tecniche di combattimento, l’arte di vivere al tempo dei cavalieri e molto altro ancora.

Espanol :

Sumérjase en el fascinante mundo de la Edad Media con una visita al Campamento Medieval de Carcasona. Dé un paseo envolvente en compañía del Chevalier Gwen, un aficionado a la historia que le llevará en un viaje épico a través de las costumbres, las armas y los secretos de la vida medieval.

Situado en el corazón de la ciudad medieval de Carcasona, este campamento recreado es uno de los platos fuertes de nuestros eventos patrimoniales. Grandes y pequeños podrán descubrir los oficios de antaño, las técnicas de combate, el arte de vivir en la época de los caballeros y mucho más.

L’événement JEP 2025 DÉCOUVERTE DU CAMP MÉDIÉVAL Carcassonne a été mis à jour le 2025-09-09 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Carcassonne