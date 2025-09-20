JEP 2025 Découverte du chantier de rénovation de l’église Rue du Presbytère Saint-Briac-sur-Mer

Rue du Presbytère Presbytère Saint-Briac-sur-Mer Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez le chantier de rénovation de l’église. Les artisans qui interviennent sur ce projet possèdent une expertise reconnue en restauration patrimoniale.

Aux côtés de l’architecte, ces couvreurs, charpentiers et maçons présenteront leur travail ainsi que leurs gestes ancestraux, transmis de génération en génération. Ce sera un moment privilégié pour échanger avec eux et apprécier la richesse de leur savoir-faire.

