JEP 2025 Découverte du Domaine de Montmarin Domaine de Montmarin Pleurtuit

Domaine de Montmarin 28 Rue de Cancaval Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Malouinière et Jardins classés M.H. et Jardins Remarquables .

Le Domaine du Montmarin, est une élégante malouinière du XVIIIème siècle. Elle vous invite à explorer la splendeur de ses jardins lors d’une balade inoubliable à travers l’histoire. Découvrez les Jardins à la Française ainsi que les jardins romantiques du domaine dominant l’estuaire de la Rance.

Profitez d’une visite guidée des jardins avec le propriétaire des lieux.

Deux visites commentées de 45 min sont proposées à 15 h et à 16 h 30. .

Domaine de Montmarin 28 Rue de Cancaval Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 58 79

