JEP 2025 Découverte du patrimoine bâti rural de la fin du XVIIIème siècle Le Bourg Chézy

JEP 2025 Découverte du patrimoine bâti rural de la fin du XVIIIème siècle Le Bourg Chézy samedi 20 septembre 2025.

JEP 2025 Découverte du patrimoine bâti rural de la fin du XVIIIème siècle

Le Bourg 3 route de l’Ozon Chézy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

À l’aide de visuels et d’un panneau explicatif, découvrez une maison à pans de bois dans

le centre du bourg de Chézy, témoin de l’architecture de la Sologne bourbonnaise des

XVIIIᵉ et XIXᵉ siècles.

.

Le Bourg 3 route de l’Ozon Chézy 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 42 43 59 mairie-chezy@wanadoo.fr

English :

With the help of visuals and an explanatory panel, discover a timber-framed house in the

in the center of the village of Chézy, a fine example of 18th and 19th century

XVIII? and XIX? centuries.

German :

Entdecken Sie mithilfe von Bildern und einer Erklärungstafel ein Fachwerkhaus im Herzen der Sologne

im Zentrum des Dorfes Chézy, das von der Architektur der Sologne Bourbonnaise im 18. und 19

Und 19. Jahrhunderts.

Italiano :

Con l’aiuto di immagini e di un pannello esplicativo, scoprite una casa a graticcio nel centro del paese di Chézy

nel centro del villaggio di Chézy, testimonianza dell’architettura della Sologne Bourbonnaise del XVIII e XIX secolo

XVIII e XIX.

Espanol :

Con la ayuda de elementos visuales y un panel explicativo, descubra una casa con entramado de madera en el centro de

en el centro del pueblo de Chézy, testimonio de la arquitectura de la Sologne Bourbonnaise de los siglos XVIII y XIX

Siglos XVIII y XIX.

L’événement JEP 2025 Découverte du patrimoine bâti rural de la fin du XVIIIème siècle Chézy a été mis à jour le 2025-08-29 par Office du tourisme de Moulins & sa région