JEP 2025 Découverte du savoir-faire de la tapisserie d’ameublement, des techniques, des outils et des matériaux Maison des Métiers d’Arts et du Design Moulins

Maison des Métiers d’Arts et du Design 23 cours Anatole France Moulins Allier

Début : Samedi 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Florence Moulins, tapissière d’ameublement à Neuvy, présente au public son métier, notamment à travers la restauration menée sur les fauteuils de la salle des mariages de l’hôtel de ville de Moulins réalisée en 2024.

Maison des Métiers d’Arts et du Design 23 cours Anatole France Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 63 83 34 12

English :

Florence Moulins, upholsterer in Neuvy, introduces the public to her craft, in particular through the restoration work carried out on the armchairs in the marriage hall at Moulins town hall in 2024.

German :

Florence Moulins, Polsterin in Neuvy, stellt der Öffentlichkeit ihren Beruf vor, insbesondere anhand der Restaurierung der Sessel im Hochzeitssaal des Rathauses von Moulins, die im Jahr 2024 durchgeführt wurde.

Italiano :

Florence Moulins, tappezziera di Neuvy, mostra al pubblico il suo mestiere, in particolare attraverso il restauro delle poltrone della sala matrimoni del municipio di Moulins nel 2024.

Espanol :

Florence Moulins, tapicera de muebles de Neuvy, muestra al público su oficio, en particular a través de los trabajos de restauración realizados en los sillones del salón de bodas del ayuntamiento de Moulins en 2024.

