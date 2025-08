JEP 2025 Découverte et échange La Banque de France Banque de France Nancy

Banque de France 2 rue Chanzy Nancy Meurthe-et-Moselle

Samedi 2025-09-20 10:00:00

2025-09-20 17:00:00

2025-09-20

À l’occasion des JEP 2025, la Banque de France ouvre sa succursale de Nancy au public dans le cadre d’ Ensemble, dialoguons ! . Une journée pour découvrir les lieux, échanger avec des experts et mieux comprendre les grands enjeux économiques d’aujourd’hui.

Cet événement s’inscrit dans une démarche nationale de dialogue et de transparence portée par l’institution, avec un objectif clair répondre aux questions que chacun peut se poser sur les grands enjeux économiques et financiers pour ainsi mieux faire connaître ses missions stratégie monétaire, stabilité financière, services à l’économie et à la société.

Des stands thématiques seront installés dans l’enceinte de la succursale, animés par des agents et des experts du siège. Ils permettront d’échanger, de façon simple et directe, autour de sujets concrets et d’actualité inflation, pouvoir d’achat, dette publique, cryptomonnaies, sécurité des billets, finance verte, politique monétaire…

Pas d'accessibilité PMR. Tout public

English :

On the occasion of JEP 2025, the Banque de France is opening its Nancy branch to the public as part of the « Ensemble dialogons » event Ensemble, dialoguons! A day to discover the premises, talk to experts and better understand today?s major economic issues.

The event is part of a nationwide initiative to promote dialogue and transparency, with a clear objective: to answer the questions that everyone may have about major economic and financial issues, and to raise awareness of the Bank?s missions: monetary strategy, financial stability, and services to the economy and society.

Themed stands will be set up in the branch premises, staffed by agents and experts from head office. They will provide a simple, straightforward forum for discussion of concrete, topical issues: inflation, purchasing power, public debt, crypto-currencies, banknote security, green finance, monetary policy…

No wheelchair access.

German :

Die Banque de France öffnet ihre Filiale in Nancy anlässlich der Sommerspiele 2025 für die Öffentlichkeit im Rahmen von « ? Ensemble, dialoguons! ». Ein Tag, um die Räumlichkeiten zu besichtigen, mit Experten zu sprechen und die großen wirtschaftlichen Herausforderungen von heute besser zu verstehen.

Diese Veranstaltung ist Teil einer landesweiten Initiative für Dialog und Transparenz, die von der Institution getragen wird, mit einem klaren Ziel: die Fragen zu beantworten, die sich jeder zu den großen wirtschaftlichen und finanziellen Herausforderungen stellen kann, um so ihre Aufgaben besser bekannt zu machen: Währungsstrategie, Finanzstabilität, Dienstleistungen für die Wirtschaft und die Gesellschaft.

In der Filiale werden thematische Stände aufgebaut, die von Mitarbeitern und Experten der Zentrale betreut werden. Sie bieten die Möglichkeit, sich auf einfache und direkte Weise über konkrete und aktuelle Themen auszutauschen: Inflation, Kaufkraft, Staatsverschuldung, Kryptowährungen, Sicherheit der Banknoten, grüne Finanzen, Geldpolitik…

Kein Zugang für Behinderte.

Italiano :

Nell’ambito del PEC 2025, la Banque de France apre la sua filiale di Nancy al pubblico nell’ambito dell’evento « Insieme, dialoghiamo » Insieme, dialoghiamo! Una giornata per esplorare i locali, parlare con gli esperti e comprendere meglio le principali questioni economiche di oggi.

Questo evento si inserisce nell’ambito dell’approccio al dialogo e alla trasparenza promosso dall’istituto a livello nazionale, con un obiettivo chiaro: rispondere alle domande che ognuno può avere sulle principali questioni economiche e finanziarie e far conoscere le sue missioni: strategia monetaria, stabilità finanziaria, servizi all’economia e alla società.

Nelle filiali saranno allestiti stand tematici, presidiati da personale ed esperti della sede centrale. Saranno l’occasione per un confronto semplice e diretto su temi concreti e di attualità: inflazione, potere d’acquisto, debito pubblico, criptovalute, sicurezza delle banconote, finanza verde, politica monetaria, ecc.

Non è possibile accedere con sedie a rotelle.

Espanol :

En el marco del PEC 2025, la Banque de France abre al público su sucursal de Nancy con motivo de la manifestación « Juntos, dialoguemos » ¡Juntos, dialoguemos! Un día para explorar los locales, hablar con expertos y comprender mejor los grandes temas económicos de hoy.

Este acontecimiento se inscribe en el marco de un enfoque nacional de diálogo y transparencia promovido por la institución, con un objetivo claro: responder a las preguntas que cada cual pueda plantearse sobre los grandes temas económicos y financieros, y dar a conocer mejor sus misiones: estrategia monetaria, estabilidad financiera, servicios a la economía y a la sociedad.

Se instalarán stands temáticos en las sucursales, atendidos por personal y expertos de la sede central. Permitirán entablar debates sencillos y directos sobre temas concretos de actualidad: inflación, poder adquisitivo, deuda pública, criptomonedas, seguridad de los billetes, finanzas verdes, política monetaria, etc.

No hay acceso para sillas de ruedas.

