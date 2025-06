[JEP 2025] découvrir l’Abbatiale Saint-Guinefort Saint-Satur 13 septembre 2025 07:00

Cher

[JEP 2025] découvrir l’Abbatiale Saint-Guinefort 7 Rue Eugène Audonnet Saint-Satur Cher

Plongez au cœur de l’histoire !

A l’occasion des Journées du Patrimoine, nous vous invitons à une visite commentée de l’abbatiale de Saint-Satur.

Venez découvrir les secrets de ce joyau architectural, témoin des siècles passés. Entre art, histoire et spiritualité, laissez-vous guider à travers ses pierres chargées de mémoire.

Dans le cadre des Journées du Patrimoine horaires des visites à consulter sur place.

Pourquoi venir ?

Un voyage dans le temps au fil des chapiteaux, voûtes et vitraux.

Anecdotes et trésors cachés révélés par un guide passionné.

Un moment unique à partager en famille ou entre amis.

Entrée libre et ouverte à tous ! .

7 Rue Eugène Audonnet

Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 84 17 98 44

