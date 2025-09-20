JEP 2025 Du château au Palais de Justice Montluçon

JEP 2025 Du château au Palais de Justice

Place de la Comédie Montluçon Allier

L’office de tourisme de Montluçon vous propose de découvrir les liens qui unissent le Château des ducs de Bourbon, le Théâtre Gabrielle Robinne et le Palais de Justice. Durée 2h à 2h30.

Place de la Comédie Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 11 44 contact@montlucon-tourisme.fr

English :

Montluçon Tourist Office invites you to discover the links between the Château des Ducs de Bourbon, the Théâtre Gabrielle Robinne and the Palais de Justice. Duration: 2h to 2h30.

German :

Das Fremdenverkehrsamt von Montluçon lädt Sie ein, die Verbindungen zwischen dem Schloss der Herzöge von Bourbon, dem Gabrielle-Robinne-Theater und dem Justizpalast zu entdecken. Dauer 2 bis 2,5 Stunden.

Italiano :

L’Ufficio del Turismo di Montluçon vi invita a scoprire i legami tra il Castello dei Duchi di Borbone, il Teatro Gabrielle Robinne e il Palazzo di Giustizia. Durata: da 2h a 2h30.

Espanol :

La Oficina de Turismo de Montluçon le invita a descubrir los vínculos entre el Castillo de los Duques de Borbón, el Teatro Gabrielle Robinne y el Palacio de Justicia. Duración: de 2h a 2h30.

