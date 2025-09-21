JEP 2025 ÉCOMUSÉE MARBRE ET TERROIR Caunes-Minervois

dimanche 21 septembre 2025.

JEP 2025 ÉCOMUSÉE MARBRE ET TERROIR

26 Avenue du Stade Caunes-Minervois Aude

Tarif : 4 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine l’écomusée marbre et terroir vous ouvre ses portes.

Découvrez l’origine et la formation du marbre, les techniques d’extraction, et l’utilisation du marbre dans le mobilier domestique et religieux, ainsi que dans la sculpture contemporaine.

L’exposition présente également de nombreux échantillons de marbres d’Occitanie.

Ouvert de 10h à 12h et de 14h à 18h.

+33 4 68 78 09 44

English :

As part of the European Heritage Days, the Marble and Terroir Ecomuseum opens its doors to visitors.

Discover the origins and formation of marble, extraction techniques, and the use of marble in domestic and religious furniture, as well as in contemporary sculpture.

The exhibition also features numerous samples of Occitan marble.

Open from 10am to 12pm and from 2pm to 6pm.

German :

Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes öffnet das Ecomusée marbre et terroir seine Türen für Sie.

Entdecken Sie den Ursprung und die Entstehung von Marmor, die Abbautechniken und die Verwendung von Marmor in häuslichen und religiösen Möbeln sowie in der zeitgenössischen Bildhauerei.

Die Ausstellung zeigt außerdem zahlreiche Muster von Marmor aus Okzitanien.

Geöffnet von 10:00 bis 12:00 Uhr und von 14:00 bis 18:00 Uhr.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, l’Ecomuseo del Marmo e del Terroir apre le sue porte ai visitatori.

Scoprite l’origine e la formazione del marmo, le tecniche di estrazione e l’uso del marmo nell’arredamento domestico e religioso, oltre che nella scultura contemporanea.

La mostra presenta anche numerosi campioni di marmo occitano.

Apertura dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el Ecomuseo del Mármol y el Terroir abre sus puertas a los visitantes.

Descubra el origen y la formación del mármol, las técnicas de extracción y el uso del mármol en el mobiliario doméstico y religioso, así como en la escultura contemporánea.

La exposición presenta también numerosas muestras de mármol occitano.

Abierto de 10.00 a 12.00 y de 14.00 a 18.00 h.

