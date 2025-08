JEP 2025 EGLISE DE LA MADELEINE Béziers

JEP 2025 EGLISE DE LA MADELEINE Béziers samedi 20 septembre 2025.

JEP 2025 EGLISE DE LA MADELEINE

Place de la Madeleine Béziers Hérault

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20 2025-09-21

Église historique liée au sac de Béziers en 1209, visites accompagnées proposées avec des bénévoles.

Église emblématique de Béziers, elle est chargée d’histoire et marquée par un épisode tragique c’est devant ses murs qu’aurait été prononcée la célèbre phrase Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens , lors du sac de la ville en 1209.

Des visites accompagnées, assurées par des bénévoles passionnés, permettent de redécouvrir ce lieu majeur du patrimoine biterrois et son rôle dans l’histoire médiévale. .

Place de la Madeleine Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 80 47

English :

Historic church linked to the sack of Béziers in 1209, guided tours with volunteers.

German :

Historische Kirche, die mit der Plünderung von Béziers im Jahr 1209 in Verbindung gebracht wird, begleitete Besichtigungen, die mit Freiwilligen angeboten werden.

Italiano :

Chiesa storica legata al sacco di Béziers del 1209, visite guidate con volontari.

Espanol :

Iglesia histórica vinculada al saqueo de Béziers en 1209, visitas guiadas con voluntarios.

L’événement JEP 2025 EGLISE DE LA MADELEINE Béziers a été mis à jour le 2025-07-30 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE