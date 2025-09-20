JEP 2025 ÉGLISE DE LA MISÉRICORDE Limoux
JEP 2025 ÉGLISE DE LA MISÉRICORDE Limoux samedi 20 septembre 2025.
JEP 2025 ÉGLISE DE LA MISÉRICORDE
Rue des Augustins Limoux Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-20 18:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Mise en lumière du retable de l’église de la Miséricorde.
Samedi et dimanche
10 h 30 à 12 h 14 h à 18 h
.
Rue des Augustins Limoux 11300 Aude Occitanie
English :
Illumination of the altarpiece in the Eglise de la Miséricorde.
Saturday and Sunday
10 h 30 à 12 h 14 h à 18 h
German :
Beleuchtung des Altarbildes der Kirche der Barmherzigkeit.
Samstag und Sonntag
10.30 bis 12.00 Uhr 14.00 bis 18.00 Uhr
Italiano :
Illuminazione della pala d’altare della Chiesa della Misericordia.
Sabato e domenica
dalle 10.30 alle 12.00 dalle 14.00 alle 18.00
Espanol :
Iluminación del retablo de la Iglesia de la Misericordia.
Sábado y domingo
de 10.30 a 12 h de 14 h a 18 h
L’événement JEP 2025 ÉGLISE DE LA MISÉRICORDE Limoux a été mis à jour le 2025-09-11 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Limouxin