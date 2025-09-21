JEP 2025 ÉGLISE DE LA MISÉRICORDE Limoux

JEP 2025 ÉGLISE DE LA MISÉRICORDE Limoux dimanche 21 septembre 2025.

JEP 2025 ÉGLISE DE LA MISÉRICORDE

Rue des Augustins Limoux Aude

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

Mise en lumière du retable de l’église de la Miséricorde.

Samedi et dimanche

10 h 30 à 12 h 14 h à 18 h

.

Rue des Augustins Limoux 11300 Aude Occitanie

English :

Illumination of the altarpiece in the Eglise de la Miséricorde.

Saturday and Sunday

10 h 30 à 12 h 14 h à 18 h

German :

Beleuchtung des Altarbildes in der Barmherzigkeitskirche.

Samstag und Sonntag

10.30 bis 12.00 Uhr 14.00 bis 18.00 Uhr

Italiano :

Illuminazione della pala d’altare della Chiesa della Misericordia.

Sabato e domenica

dalle 10.30 alle 12.00 dalle 14.00 alle 18.00

Espanol :

Iluminación del retablo de la iglesia de la Misericordia.

Sábado y domingo

de 10.30 a 12 h de 14 h a 18 h

