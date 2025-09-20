JEP 2025 ÉGLISE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION Limoux

JEP 2025 ÉGLISE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION Limoux samedi 20 septembre 2025.

JEP 2025 ÉGLISE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION

Rue de la Croix Limoux Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Mise en lumière d’oeuvres retraçant deux épisodes historiques de la ville

Samedi et dimanche

10 h 30 à 12 h 14 h à 18 h

.

Rue de la Croix Limoux 11300 Aude Occitanie

English :

Illumination of works depicting two historic episodes in the city?s history

Saturday and Sunday

10 h 30 à 12 h 14 h à 18 h

German :

Beleuchtung von Werken, die zwei historische Episoden der Stadt nachzeichnen

Samstag und Sonntag

10:30 bis 12:00 Uhr 14:00 bis 18:00 Uhr

Italiano :

In primo piano opere che ripercorrono due episodi storici della città

Sabato e domenica

dalle 10.30 alle 12.00 dalle 14.00 alle 18.00

Espanol :

Obras que rememoran dos episodios históricos de la ciudad

Sábado y domingo

de 10.30 a 12 h de 14 h a 18 h

L’événement JEP 2025 ÉGLISE NOTRE-DAME DE L’ASSOMPTION Limoux a été mis à jour le 2025-09-11 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Limouxin