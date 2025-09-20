JEP 2025 ÉGLISE SAINT-MARTIN Limoux
JEP 2025 ÉGLISE SAINT-MARTIN
Rue Saint-Martin Limoux Aude
Début : 2025-09-20 10:30:00
fin : 2025-09-20 18:00:00
2025-09-20
Mise en lumière du clocher
Samedi de 10 h 30 à 18 h et Dimanche de 14 h à 18 h.
English :
Illumination of the bell tower
Saturday, 10:30 a.m. to 6 p.m. and Sunday, 2 p.m. to 6 p.m.
German :
Beleuchtung des Glockenturms
Samstag von 10:30 bis 18:00 Uhr und Sonntag von 14:00 bis 18:00 Uhr.
Italiano :
Illuminazione del campanile
Sabato dalle 10.30 alle 18.00 e domenica dalle 14.00 alle 18.00.
Espanol :
Iluminación del campanario
Sábado de 10.30 a 18.00 h. y domingo de 14.00 a 18.00 h.
