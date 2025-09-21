JEP 2025 ÉGLISE SAINT-MARTIN Limoux

JEP 2025 ÉGLISE SAINT-MARTIN Limoux dimanche 21 septembre 2025.

JEP 2025 ÉGLISE SAINT-MARTIN

Rue Saint-Martin Limoux Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Mise en lumière du clocher.

Samedi de 10 h 30 à 18 h, Dimanche de 14 h à 18 h

.

Rue Saint-Martin Limoux 11300 Aude Occitanie

English :

Illumination of the bell tower.

Saturday, 10:30 a.m. to 6 p.m., Sunday, 2 p.m. to 6 p.m

German :

Beleuchtung des Glockenturms.

Samstag von 10:30 bis 18:00 Uhr, Sonntag von 14:00 bis 18:00 Uhr

Italiano :

Illuminazione del campanile.

Sabato dalle 10.30 alle 18.00, domenica dalle 14.00 alle 18.00

Espanol :

Iluminación del campanario.

Sábado de 10.30 a 18.00 h, domingo de 14.00 a 18.00 h

L’événement JEP 2025 ÉGLISE SAINT-MARTIN Limoux a été mis à jour le 2025-09-11 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Limouxin