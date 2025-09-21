JEP 2025 ÉGLISE SAINT-MARTIN Limoux
JEP 2025 ÉGLISE SAINT-MARTIN Limoux dimanche 21 septembre 2025.
JEP 2025 ÉGLISE SAINT-MARTIN
Rue Saint-Martin Limoux Aude
Début : 2025-09-21 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-21
Mise en lumière du clocher.
Samedi de 10 h 30 à 18 h, Dimanche de 14 h à 18 h
11300 Aude Occitanie
English :
Illumination of the bell tower.
Saturday, 10:30 a.m. to 6 p.m., Sunday, 2 p.m. to 6 p.m
German :
Beleuchtung des Glockenturms.
Samstag von 10:30 bis 18:00 Uhr, Sonntag von 14:00 bis 18:00 Uhr
Italiano :
Illuminazione del campanile.
Sabato dalle 10.30 alle 18.00, domenica dalle 14.00 alle 18.00
Espanol :
Iluminación del campanario.
Sábado de 10.30 a 18.00 h, domingo de 14.00 a 18.00 h
