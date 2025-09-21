JEP 2025 ÉGLISE SAINT MICHEL Saissac

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la commune de Saissac ouvre exceptionnellement les portes de plusieurs de ses sites afin de vous faire découvrir son patrimoine le musée des vieux métier, l’église Saint-Michel et le Musée de la radio, du phonographe, et du téléphone.

Saissac 11310 Aude Occitanie +33 4 68 24 40 22

English :

To mark the European Heritage Days, the commune of Saissac is exceptionally opening the doors of several of its sites to let you discover its heritage: the Musée des vieux métiers, the Church of Saint-Michel and the Musée de la radio, du phonographe, et du téléphone.

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes öffnet die Gemeinde Saissac ausnahmsweise die Türen mehrerer ihrer Sehenswürdigkeiten, um Ihnen ihr Kulturerbe zu zeigen: das Museum des alten Handwerks, die Kirche Saint-Michel und das Museum für Radio, Phonograph und Telefon.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, il comune di Saissac apre eccezionalmente le porte di alcuni siti per farvi scoprire il suo patrimonio: il Museo degli Antichi Mestieri, la Chiesa di Saint-Michel e il Museo della Radio, dei Fonografi e dei Telefoni.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, el municipio de Saissac abre excepcionalmente las puertas de varios de sus emplazamientos para que descubra su patrimonio: el Museo de Oficios Antiguos, la Iglesia de Saint-Michel y el Museo de la Radio, el Fonógrafo y el Teléfono.

