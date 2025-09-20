JEP 2025 Embarquez sur le Grand Bleu ! Camaret-sur-Mer

JEP 2025 Embarquez sur le Grand Bleu ! Camaret-sur-Mer samedi 20 septembre 2025.

JEP 2025 Embarquez sur le Grand Bleu !

Quai Gustave Toudouze Camaret-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 15:30:00

Date(s) :

2025-09-20

Le grand bleu, navire classé Bateau du patrimoine, propose des sorties en mer le 20 septembre au

départ de Camaret-sur-mer.

Brigitte vous accueillera pour vous conter l’histoire de ce bateau le samedi de 10h à 12h.

Des sorties d’1h30 vous seront proposées de 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h. Gratuite pour les

enfants et 20€ par adulte.

Venez vous inscrire auprès de Brigitte, directement par téléphone au 06 64 27 94 29 .

Quai Gustave Toudouze Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 6 64 27 94 29

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement JEP 2025 Embarquez sur le Grand Bleu ! Camaret-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-01 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime