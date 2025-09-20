JEP 2025 Embarquez sur le Grand Bleu ! Camaret-sur-Mer
Quai Gustave Toudouze Camaret-sur-Mer Finistère
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-20 15:30:00
2025-09-20
Le grand bleu, navire classé Bateau du patrimoine, propose des sorties en mer le 20 septembre au
départ de Camaret-sur-mer.
Brigitte vous accueillera pour vous conter l’histoire de ce bateau le samedi de 10h à 12h.
Des sorties d’1h30 vous seront proposées de 14h à 15h30 et de 15h30 à 17h. Gratuite pour les
enfants et 20€ par adulte.
Venez vous inscrire auprès de Brigitte, directement par téléphone au 06 64 27 94 29 .
Quai Gustave Toudouze Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 6 64 27 94 29
