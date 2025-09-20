JEP 2025 ENQUÊTE DE PATRIMOINE JEU DE PISTE Carcassonne

JEP 2025 ENQUÊTE DE PATRIMOINE JEU DE PISTE Carcassonne samedi 20 septembre 2025.

JEP 2025 ENQUÊTE DE PATRIMOINE JEU DE PISTE

53 Rue de Verdun Carcassonne Aude

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Petits et grands deviennent conservateurs des Antiquités et Objets d’Art pour sauvegarder le patrimoine.

Sur inscription.

English :

Young and old alike become curators of Antiques and Works of Art to safeguard our heritage.

Registration required.

German :

Groß und Klein werden zu Konservatoren für Antiquitäten und Kunstgegenstände, um das Kulturerbe zu schützen.

Nach Anmeldung.

Italiano :

Giovani e meno giovani diventano curatori di antichità e opere d’arte per salvaguardare il nostro patrimonio.

Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

Jóvenes y mayores se convierten en conservadores de antigüedades y obras de arte para salvaguardar nuestro patrimonio.

Inscripción obligatoria.

