JEP 2025 ENTRE MER ET LAGUNES Gruissan

Rencontres avec des personnages emblématiques passionnés du Littoral pour fêter les 10 ans du blog « Le long des Golfes Clairs » par Hervé Grauby.

Programme

– 10h00 12h00 Visite de Gruissan avec des casques de réalité virtuelle et ateliers nœuds marins

– 13h45 14h00 Accueil du public

– 14h00 14h15 Mot de bienvenue Présentation de l’après-midi

– 14h15 15h30 Vieux gréements traditions maritimes

Avec Yann Pajot (charpentier de marine au Grand Castelou) pour évoquer son métier et les restaurations effectuées, et Christian Dorques pour la transmission des pratiques et traditions maritimes sur l’étang de Thau.

Conférence de Michel Rézé sur l’Ange-Gardien, son trois- mâts à voiles latines (présent devant la salle de conférence).

– 15h30 15h50 Environnement mammifères marins

Avec Sonia Gara association Breach pour la protection, la connaissance et l’étude des mammifères marins.

– 15h50 16h10 Lieux du littoral à découvrir les coups de cœur du blog Le Long des Golfes Clairs

Avec Hervé Grauby

– 16h20 17h 00 Initiatives originales

Avec Pierre-Christophe Adrian la Bateauthèque de Bages association où l’on peut emprunter des bateaux sur l’étang.

Avec Frédéric Dijol association Eol’Lien pour le transport de marchandises à la voile dans notre région.

– 17h00 17h15 Conclusion et perspectives

– 17h15 Rencontre avec les participants

Dédicace du livre d’Hervé Grauby Le golfe et ses rivages (sélection de dix ans d’articles du blog Le Long des Golfes Clairs).

Place Raymond Gleizes Gruissan 11430 Aude Occitanie +33 4 68 49 09 00

English :

Meetings with emblematic figures passionate about the Littoral to celebrate the 10th anniversary of the blog « Le long des Golfes Clairs » by Hervé Grauby.

Program

– 10:00 am 12:00 pm: Tour of Gruissan with virtual reality helmets and marine knot workshops

– 13h45 ? 2:00 pm: Public welcome

– 14h00 ? 2:15pm: Welcome ? Afternoon presentation

– 14h15 ? 3:30 pm: Old riggings ? maritime traditions

With Yann Pajot (marine carpenter at Grand Castelou) to talk about his trade and the restorations he has carried out, and Christian Dorques on the transmission of maritime practices and traditions on the Etang de Thau.

Conference by Michel Rézé on the Ange-Gardien, his three-masted latin sailboat (present in front of the conference room).

– 15h30 ? 3:50 pm: Environment ? marine mammals

With Sonia Gara: Breach association for the protection, knowledge and study of marine mammals.

– 3:50pm ? 4:10pm: Coastal places to discover ? the favorites of the blog Le Long des Golfes Clairs

With Hervé Grauby

– 16h20 ? 17h 00: Original initiatives

With Pierre-Christophe Adrian: the Bateauthèque de Bages: an association where you can borrow boats on the lake.

With Frédéric Dijol: Eol?Lien association for the transport of goods by sail in our region.

– 17h00 ? 5:15pm: Conclusion and outlook

– 5.15pm: Meeting with participants

Signing of Hervé Grauby?s book Le golfe et ses rivages (a selection of ten years of articles from the blog Le Long des Golfes Clairs).

German :

Begegnungen mit emblematischen Persönlichkeiten, die sich für die Küste begeistern, um das 10-jährige Bestehen des Blogs « Le long des Golfes Clairs » von Hervé Grauby zu feiern.

Programm

– 10:00 12:00 Uhr: Besichtigung von Gruissan mit Virtual-Reality-Headsets und Workshops zu Meeresknotenpunkten

– 13h45 ? 14.00 Uhr: Empfang der Öffentlichkeit

– 14h00 ? 14.15 Uhr: Begrüßung ? Vorstellung des Nachmittags

– 14h15 ? 15:30 Uhr: Alte Takelagen ? maritime Traditionen

Mit Yann Pajot (Schiffszimmermann am Grand Castelou), um über seinen Beruf und die durchgeführten Restaurierungen zu sprechen, und Christian Dorques über die Weitergabe der maritimen Praktiken und Traditionen am Étang de Thau.

Vortrag von Michel Rézé über den Ange-Gardien, seinen Dreimaster mit lateinischen Segeln (vor dem Konferenzsaal anwesend).

– 15h30 ? 15.50 Uhr: Umwelt ? Meeressäugetiere

Mit Sonia Gara: Verein Breach für den Schutz, die Kenntnis und das Studium von Meeressäugern.

– 15:50 ? 16:10 Uhr: Entdeckenswerte Orte an der Küste ? die Lieblingsplätze des Blogs Le Long des Golfes Clairs

Mit Hervé Grauby

– 16.20 ? 17.00 Uhr: Originelle Initiativen

Mit Pierre-Christophe Adrian: La Bateauthèque de Bages: Verein, in dem man Boote auf dem Teich ausleihen kann.

Mit Frédéric Dijol: Verein Eol?Lien für den Transport von Waren mit dem Segelboot in unserer Region.

– 17h00 ? 17.15 Uhr: Schlussfolgerung und Ausblick

– 17.15 Uhr: Treffen mit den Teilnehmern

Signierstunde des Buches von Hervé Grauby Le golfe et ses rivages (Auswahl aus zehn Jahren Artikeln des Blogs Le Long des Golfes Clairs).

Italiano :

Incontrate alcune delle persone più rappresentative con la passione per la costa per celebrare il 10° anniversario del blog « Le long des Golfes Clairs » di Hervé Grauby.

Programma

– 10.00-12.00: Tour di Gruissan con caschi di realtà virtuale e laboratori di nodi marini

– 13h45 ? 14.00: Benvenuto al pubblico

– 14h00 ? 14.15: Benvenuto? Presentazione del pomeriggio

– 14h15 ? 15.30: Vecchi sartiame? Tradizioni marittime

Con Yann Pajot (carpentiere navale del Grand Castelou) che parlerà del suo mestiere e dei restauri che ha realizzato, e Christian Dorques sulla trasmissione delle pratiche e delle tradizioni marittime nell’Etang de Thau.

Michel Rézé parlerà dell’Ange-Gardien, la sua nave a tre alberi con vele di lateen (presente davanti alla sala conferenze).

– 15h30 ? 15:50: Ambiente? Mammiferi marini

Con Sonia Gara: Associazione Breach per la protezione, la conoscenza e lo studio dei mammiferi marini.

– 15.50-16.10: Luoghi da scoprire lungo la costa: i preferiti dal blog Le Long des Golfes Clairs

Con Hervé Grauby

– 16.20 17.00: Iniziative originali

Con Pierre-Christophe Adrian: la Bateauthèque de Bages: un’associazione che permette di prendere in prestito barche sul lago.

Con Frédéric Dijol: Eol?Lien associazione per il trasporto di merci a vela nella nostra regione.

– 17h00 ? 17.15: Conclusione e prospettive

– 17.15: Incontro con i partecipanti

Firma del libro di Hervé Grauby Le golfe et ses rivages (una selezione di dieci anni di articoli del blog Le Long des Golfes Clairs).

Espanol :

Conozca a algunas de las personas más emblemáticas apasionadas por el litoral para celebrar el 10º aniversario del blog « Le long des Golfes Clairs » de Hervé Grauby.

Programa

– 10h00 12h00: Visita a Gruissan con cascos de realidad virtual y talleres de nudos marinos

– 13h45 ? 14h00: Bienvenida al público

– 14h00 ? 14h15: Bienvenida ? Presentación de la tarde

– 14h15 ? 15h30: Antiguos aparejos ? tradiciones marítimas

Con Yann Pajot (carpintero de ribera del Grand Castelou) para hablar de su oficio y de las restauraciones que ha realizado, y Christian Dorques sobre la transmisión de las prácticas y tradiciones marítimas en el Etang de Thau.

Intervención de Michel Rézé sobre el Ange-Gardien, su barco de tres palos con velas latinas (presente delante de la sala de conferencias).

– 15h30 ? 15h50: Medio ambiente ? mamíferos marinos

Con Sonia Gara: asociación Breach para la protección, el conocimiento y el estudio de los mamíferos marinos.

– 15h50 a 16h10: Lugares para descubrir a lo largo de la costa ? favoritos del blog Le Long des Golfes Clairs

Con Hervé Grauby

– 16:20 a 17:00: Iniciativas originales

Con Pierre-Christophe Adrian: la Bateauthèque de Bages: una asociación donde se pueden tomar prestados barcos en el lago.

Con Frédéric Dijol: la asociación Eol?Lien para el transporte de mercancías a vela en nuestra región.

– 17h00 ? 17h15: Conclusión y perspectivas

– 17h15: Encuentro con los participantes

Firma del libro de Hervé Grauby Le golfe et ses rivages (una selección de diez años de artículos del blog Le Long des Golfes Clairs).

