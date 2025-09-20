JEP 2025 : Entrée libre et gratuite des expositions « Les Collections au jardin. Andrea Branzi, le règne des vivants » Musée des impressionnismes Giverny Giverny

JEP 2025 : Entrée libre et gratuite des expositions « Les Collections au jardin. Andrea Branzi, le règne des vivants » Musée des impressionnismes Giverny Giverny 20 et 21 septembre Entrée libre sans réservation, billet gratuit à retirer directement à l’accueil du musée de 10h à 17h30.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, découvrez gratuitement les expositions « Les Collections au jardin. Andrea Branzi, le règne des vivants » les sam. 20 et dim. 21 septembre 2025 !

**Expositions « Les Collections au jardin. Andrea Branzi, le règne des vivants » :**

À l’été 2025, le musée des impressionnismes Giverny organise une exposition des oeuvres de sa collection autour du thème des jardins, thème à travers lequel l’influence de Monet se lit tout au long du XXe siècle, de Bonnard jusqu’à Joan Mitchell et au design contemporain.

À cette occasion, le musée rend hommage au designer italien Andrea Branzi (1938-2023). En collaboration avec le Centre Pompidou, sous le commissariat de Marie-Ange Brayer, le musée présente un ensemble d’oeuvres (objets de design, dessins, maquettes, etc.) dont « Bamboo Interior Wood », vaste installation de bambous peints. Inspiré par la figure de Monet qui élabora, à travers son jardin, une nature « artificielle », Branzi interroge notre rapport à la nature et co-existence avec le vivant.

En savoir plus sur l’exposition : [l.mdig.fr/ExpoBranzi](l.mdig.fr/ExpoBranzi)

_Entrée libre sans réservation, billet gratuit à retirer directement à l’accueil du musée de 10h à 17h30._

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-21T18:00:00.000+02:00

1

https://www.mdig.fr/expositions-et-activites/activites/jep-2025-entree-libre-et-gratuite-des-expositions-les-collections-au-jardin-andrea-branzi-le-regne-des-vivants

Musée des impressionnismes Giverny 99 Rue Claude Monet Giverny 27620 Eure