JEP 2025 ESPACE AUDIOVISUEL ACHILLE MIR Cucugnan
JEP 2025 ESPACE AUDIOVISUEL ACHILLE MIR Cucugnan samedi 20 septembre 2025.
JEP 2025 ESPACE AUDIOVISUEL ACHILLE MIR
Cucugnan Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 10:30:00
fin : 2025-09-20 12:30:00
Date(s) :
2025-09-20
Journées Européennes du Patrimoine 2025
Le samedi 20 et dimanche 21 septembre, de 9h30 à 19h00
Accès au Château de Quéribus au tarif spécial JEP réduit à 7€ (gratuit jusqu’à 15ans)
Accès à l’espace audiovisuel Achille Mir de 10h30 à 12h30 / 14h00-19h30 Gratuit
.
Cucugnan 11350 Aude Occitanie +33 4 68 45 03 69 communication@cucugnan.fr
English :
European Heritage Days 2025
Saturday September 20 and Sunday September 21, 9:30 am to 7:00 pm
Admission to the Château de Quéribus at the special JEP reduced rate of 7? (free for children under 15)
Access to the Achille Mir audiovisual space from 10:30 am to 12:30 pm / 2:00 pm to 7:30 pm Free of charge
German :
Europäische Tage des Kulturerbes 2025
Samstag, 20. und Sonntag, 21. September, von 9.30 bis 19.00 Uhr
Eintritt ins Château de Quéribus zum ermäßigten JEP-Sonderpreis von 7 ?
Zugang zum audiovisuellen Raum Achille Mir von 10.30 bis 12.30 Uhr / 14.00 bis 19.30 Uhr Kostenlos
Italiano :
Giornate europee del patrimonio 2025
Sabato 20 e domenica 21 settembre, dalle 9.30 alle 19.00
Ingresso al Castello di Quéribus alla tariffa speciale JEP di 7 euro (gratuito per i bambini sotto i 15 anni)
Accesso all’area audiovisiva Achille Mir dalle 10.30 alle 12.30 / 14.00 alle 19.30 Gratuito
Espanol :
Jornadas Europeas del Patrimonio 2025
Sábado 20 y domingo 21 de septiembre, de 9.30 a 19.00 horas
Entrada al Château de Quéribus a la tarifa especial JEP de 7 euros (gratuita para los menores de 15 años)
Acceso al espacio audiovisual Achille Mir de 10.30 h a 12.30 h / de 14 h a 19.30 h Gratuito
L’événement JEP 2025 ESPACE AUDIOVISUEL ACHILLE MIR Cucugnan a été mis à jour le 2025-09-09 par A.D.T. de l’Aude / 11 ADT