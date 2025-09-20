JEP 2025 ESPACE AUDIOVISUEL ACHILLE MIR Cucugnan

JEP 2025 ESPACE AUDIOVISUEL ACHILLE MIR

JEP 2025 ESPACE AUDIOVISUEL ACHILLE MIR Cucugnan samedi 20 septembre 2025.

JEP 2025 ESPACE AUDIOVISUEL ACHILLE MIR

Cucugnan Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 10:30:00
fin : 2025-09-20 12:30:00

Date(s) :
2025-09-20

Journées Européennes du Patrimoine 2025
Le samedi 20 et dimanche 21 septembre, de 9h30 à 19h00
Accès au Château de Quéribus au tarif spécial JEP réduit à 7€ (gratuit jusqu’à 15ans)
Accès à l’espace audiovisuel Achille Mir de 10h30 à 12h30 / 14h00-19h30 Gratuit
  .

Cucugnan 11350 Aude Occitanie +33 4 68 45 03 69  communication@cucugnan.fr

English :

European Heritage Days 2025
Saturday September 20 and Sunday September 21, 9:30 am to 7:00 pm
Admission to the Château de Quéribus at the special JEP reduced rate of 7? (free for children under 15)
Access to the Achille Mir audiovisual space from 10:30 am to 12:30 pm / 2:00 pm to 7:30 pm Free of charge

German :

Europäische Tage des Kulturerbes 2025
Samstag, 20. und Sonntag, 21. September, von 9.30 bis 19.00 Uhr
Eintritt ins Château de Quéribus zum ermäßigten JEP-Sonderpreis von 7 ?
Zugang zum audiovisuellen Raum Achille Mir von 10.30 bis 12.30 Uhr / 14.00 bis 19.30 Uhr Kostenlos

Italiano :

Giornate europee del patrimonio 2025
Sabato 20 e domenica 21 settembre, dalle 9.30 alle 19.00
Ingresso al Castello di Quéribus alla tariffa speciale JEP di 7 euro (gratuito per i bambini sotto i 15 anni)
Accesso all’area audiovisiva Achille Mir dalle 10.30 alle 12.30 / 14.00 alle 19.30 Gratuito

Espanol :

Jornadas Europeas del Patrimonio 2025
Sábado 20 y domingo 21 de septiembre, de 9.30 a 19.00 horas
Entrada al Château de Quéribus a la tarifa especial JEP de 7 euros (gratuita para los menores de 15 años)
Acceso al espacio audiovisual Achille Mir de 10.30 h a 12.30 h / de 14 h a 19.30 h Gratuito

L’événement JEP 2025 ESPACE AUDIOVISUEL ACHILLE MIR Cucugnan a été mis à jour le 2025-09-09 par A.D.T. de l’Aude / 11 ADT