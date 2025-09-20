JEP 2025 ESPONDEILHAN Espondeilhan
JEP 2025 ESPONDEILHAN Espondeilhan samedi 20 septembre 2025.
JEP 2025 ESPONDEILHAN
Eglise Notre Dame des Pins Espondeilhan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, visitez l’église Notre-Dame des Pins et assistez à une projection vidéo sur son histoire. Entrée libre.
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez l’église Notre-Dame des Pins et assistez à une projection vidéo retraçant son histoire.
Organisé par les Amis de Notre-Dame des Pins.
Entrée libre. .
Eglise Notre Dame des Pins Espondeilhan 34290 Hérault Occitanie +33 6 87 18 28 36 amisnotredamedespins@gmail.com
English :
Visit the church of Notre-Dame des Pins during the European Heritage Days, and watch a video projection on its history. Free admission.
German :
Besuchen Sie anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals die Kirche Notre-Dame des Pins und sehen Sie sich eine Videoprojektion über ihre Geschichte an. Eintritt frei.
Italiano :
Nell’ambito delle Giornate europee del patrimonio, visitate la chiesa di Notre-Dame des Pins e assistete a una proiezione video sulla sua storia. Ingresso libero.
Espanol :
En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, visite la iglesia de Notre-Dame des Pins y asista a una proyección de vídeo sobre su historia. Entrada gratuita.
L’événement JEP 2025 ESPONDEILHAN Espondeilhan a été mis à jour le 2025-09-16 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE