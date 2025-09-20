JEP 2025 ESPONDEILHAN Espondeilhan

Eglise Notre Dame des Pins Espondeilhan Hérault

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, visitez l’église Notre-Dame des Pins et assistez à une projection vidéo sur son histoire. Entrée libre.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez l’église Notre-Dame des Pins et assistez à une projection vidéo retraçant son histoire.

Organisé par les Amis de Notre-Dame des Pins.

Entrée libre. .

Eglise Notre Dame des Pins Espondeilhan 34290 Hérault Occitanie +33 6 87 18 28 36 amisnotredamedespins@gmail.com

English :

Visit the church of Notre-Dame des Pins during the European Heritage Days, and watch a video projection on its history. Free admission.

German :

Besuchen Sie anlässlich der Europäischen Tage des Denkmals die Kirche Notre-Dame des Pins und sehen Sie sich eine Videoprojektion über ihre Geschichte an. Eintritt frei.

Italiano :

Nell’ambito delle Giornate europee del patrimonio, visitate la chiesa di Notre-Dame des Pins e assistete a una proiezione video sulla sua storia. Ingresso libero.

Espanol :

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, visite la iglesia de Notre-Dame des Pins y asista a una proyección de vídeo sobre su historia. Entrada gratuita.

