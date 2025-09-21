JEP 2025 EXPLORATION HISTORIQUE DE L’ÎLE SAINTE LUCIE Port-la-Nouvelle
JEP 2025 EXPLORATION HISTORIQUE DE L’ÎLE SAINTE LUCIE Port-la-Nouvelle dimanche 21 septembre 2025.
JEP 2025 EXPLORATION HISTORIQUE DE L’ÎLE SAINTE LUCIE
Cheminde Sainte-Lucie Port-la-Nouvelle Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 10:00:00
fin : 2025-09-21 12:00:00
Date(s) :
2025-09-21
Exploration historique de l’Île Sainte Lucie.
Balade immersive qui invite à parcourir les chemins pittoresques.
Promenade de 5 km aller-retour.
Accessible à tous.
Départ au refuge littoral de l’Île Sainte-Lucie.
Sur réservation.
.
Cheminde Sainte-Lucie Port-la-Nouvelle 11210 Aude Occitanie +33 6 07 41 19 32 refugelittoralsaintelucie@gmail.com
English :
Historical exploration of Île Sainte Lucie.
An immersive walk along picturesque paths.
5 km round trip.
Accessible to all.
Departure from the refuge littoral de l’Île Sainte-Lucie.
Reservations required.
German :
Historische Erkundung der St. Lucia-Insel.
Immersiver Spaziergang, der dazu einlädt, auf malerischen Wegen zu wandern.
Spaziergang von 5 km hin und zurück.
Für alle zugänglich.
Start am Küstenrefugium der Île Sainte-Lucie.
Nach vorheriger Anmeldung.
Italiano :
Esplorazione storica dell’isola di Sainte Lucie.
Una passeggiata coinvolgente lungo sentieri pittoreschi.
5 km andata e ritorno.
Accessibile a tutti.
Partenza dal rifugio costiero dell’Île Sainte-Lucie.
Prenotazione obbligatoria.
Espanol :
Exploración histórica de la isla de Sainte Lucie.
Un paseo envolvente por senderos pintorescos.
5 km ida y vuelta.
Accesible a todos.
Salida del refugio costero de la isla Sainte-Lucie.
Reserva obligatoria.
L’événement JEP 2025 EXPLORATION HISTORIQUE DE L’ÎLE SAINTE LUCIE Port-la-Nouvelle a été mis à jour le 2025-09-17 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Côte du Midi