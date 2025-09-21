JEP 2025 EXPLORATION HISTORIQUE DE L’ÎLE SAINTE LUCIE Port-la-Nouvelle

JEP 2025 EXPLORATION HISTORIQUE DE L’ÎLE SAINTE LUCIE Port-la-Nouvelle dimanche 21 septembre 2025.

JEP 2025 EXPLORATION HISTORIQUE DE L’ÎLE SAINTE LUCIE

Cheminde Sainte-Lucie Port-la-Nouvelle Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Exploration historique de l’Île Sainte Lucie.

Balade immersive qui invite à parcourir les chemins pittoresques.

Promenade de 5 km aller-retour.

Accessible à tous.

Départ au refuge littoral de l’Île Sainte-Lucie.

Sur réservation.

.

Cheminde Sainte-Lucie Port-la-Nouvelle 11210 Aude Occitanie +33 6 07 41 19 32 refugelittoralsaintelucie@gmail.com

English :

Historical exploration of Île Sainte Lucie.

An immersive walk along picturesque paths.

5 km round trip.

Accessible to all.

Departure from the refuge littoral de l’Île Sainte-Lucie.

Reservations required.

German :

Historische Erkundung der St. Lucia-Insel.

Immersiver Spaziergang, der dazu einlädt, auf malerischen Wegen zu wandern.

Spaziergang von 5 km hin und zurück.

Für alle zugänglich.

Start am Küstenrefugium der Île Sainte-Lucie.

Nach vorheriger Anmeldung.

Italiano :

Esplorazione storica dell’isola di Sainte Lucie.

Una passeggiata coinvolgente lungo sentieri pittoreschi.

5 km andata e ritorno.

Accessibile a tutti.

Partenza dal rifugio costiero dell’Île Sainte-Lucie.

Prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Exploración histórica de la isla de Sainte Lucie.

Un paseo envolvente por senderos pintorescos.

5 km ida y vuelta.

Accesible a todos.

Salida del refugio costero de la isla Sainte-Lucie.

Reserva obligatoria.

L’événement JEP 2025 EXPLORATION HISTORIQUE DE L’ÎLE SAINTE LUCIE Port-la-Nouvelle a été mis à jour le 2025-09-17 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Côte du Midi