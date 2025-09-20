JEP 2025 EXPOSITION À L’ESPACE PATRIMOINE Caux

JEP 2025 EXPOSITION À L’ESPACE PATRIMOINE

3 Place de l’Église Caux Hérault

Exposition retraçant la vie de Caux et de ses traditions

Ouverture de l’Espace Patrimoine

Exposition retraçant la vie du village au fil des époques et évocation des traditions locales

Place de l’église

Proposé par l’Association des Amis du Clocher et du Patrimoine

3 Place de l’Église Caux 34720 Hérault Occitanie +33 066089898 mairie@caux.fr

