JEP 2025 EXPOSITION À L’ESPACE PATRIMOINE Caux

3 Place de l’Église Caux Hérault
Exposition retraçant la vie de Caux et de ses traditions
Ouverture de l’Espace Patrimoine
Exposition retraçant la vie du village au fil des époques et évocation des traditions locales
Place de l’église
Proposé par l’Association des Amis du Clocher et du Patrimoine
3 Place de l’Église Caux 34720 Hérault Occitanie +33 066089898 mairie@caux.fr
Italiano :
Mostra che ripercorre la vita di Caux e le sue tradizioni
Espanol :
Jornadas del Patrimonio 2023
