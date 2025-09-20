[JEP 2025] Exposition Alain Alquier Sancerre

[JEP 2025] Exposition Alain Alquier Sancerre samedi 20 septembre 2025.

[JEP 2025] Exposition Alain Alquier

Chavignol Sancerre Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

En cette période de vendanges en Sancerrois, venez à la découverte des Bois de Vie d’Alain Alquier.

Au détour de vrilles et ceps de vigne, l’artiste propose une vision symbolique, parfois mystique, du paysage et de ses détails où l’image figurative devient aussitôt abstraction.

En cette période de vendanges en Sancerrois, venez à la découverte des Bois de Vie d’Alain Alquier.

Au détour de vrilles et ceps de vigne, l’artiste propose une vision symbolique, parfois mystique, du paysage et de ses détails où l’image figurative devient aussitôt abstraction. .

Chavignol Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 54 29 21

English :

During the Sancerrois grape harvest, come and discover Alain Alquier’s Bois de Vie.

With his tendrils and vines, the artist offers a symbolic, sometimes mystical vision of the landscape and its details, where the figurative image immediately becomes abstraction.

German :

Während der Weinlese im Sancerrois können Sie die Bois de Vie von Alain Alquier entdecken.

Anhand von Ranken und Rebstöcken entwirft der Künstler eine symbolische, manchmal mystische Vision der Landschaft und ihrer Details, bei der das gegenständliche Bild sofort zur Abstraktion wird.

Italiano :

Durante la vendemmia del Sancerrois, venite a scoprire il Bois de Vie di Alain Alquier.

Con i suoi viticci e le sue viti, l’artista offre una visione simbolica e talvolta mistica del paesaggio e dei suoi dettagli, dove l’immagine figurativa diventa immediatamente astrazione.

Espanol :

Durante la vendimia de Sancerrois, venga a descubrir el Bois de Vie de Alain Alquier.

Con sus zarcillos y enredaderas, el artista ofrece una visión simbólica, a veces mística, del paisaje y sus detalles, donde la imagen figurativa se convierte inmediatamente en abstracción.

L’événement [JEP 2025] Exposition Alain Alquier Sancerre a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de tourisme du Grand Sancerrois