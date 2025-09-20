JEP 2025 Exposition au château « A l’orée des champs » Barbara Shroeder Centrès

Samedi 2025-09-20

2025-09-21

L’artiste franco-allemande Barbara Schroeder, dont le travail explore le lien entre l’homme, la terre et les territoires, investit les salles du château avec “À l’Orée des champs”, une exposition monumentale et poétique.

Sculptures, toiles, végétaux, objets glanés et foin du Ségala transforment l’intérieur du château en un paysage intérieur fascinant.

Telle une archéologue, Barbara Schroeder explore les couches géologiques afin d’en révéler les secrets et la beauté. Son travail, qu’il soit sculptural, pictural ou performatif, creuse la nature dans une logique intuitive et instinctive, proposant des œuvres poétiques et esthétiques. Grâce à ses pièces aussi délicates que vibratoires, Barbara Schroeder offre au spectateur un nouveau regard sur le monde, élevant le cycle de la vie et ses formes primordiales au rang d’œuvre d’art.

C’est une œuvre vivante et immersive façonnée avec l’aide précieuse des bénévoles et des habitants du territoire.

Renseignements et, pour les groupes, réservation (semaine et weekend) auprès de la mairie. 3 .

Taurines Centrès 12120 Aveyron Occitanie +33 5 65 69 23 01 mairie.centres@orange.fr

English :

Franco-German artist Barbara Schroeder, whose work explores the relationship between man, land and territory, takes over the château with her monumental and poetic exhibition À l?Orée des champs.

German :

Die deutsch-französische Künstlerin Barbara Schroeder, deren Arbeit die Verbindung zwischen Mensch, Erde und Territorium untersucht, bespielt die Räume des Schlosses mit ?À l’Orée des champs?, einer monumentalen und poetischen Ausstellung.

Italiano :

L’artista franco-tedesca Barbara Schroeder, il cui lavoro esplora il rapporto tra l’uomo, la terra e i territori, occupa le sale del castello con À l’Orée des champs, una mostra monumentale e poetica.

Espanol :

La artista franco-alemana Barbara Schroeder, cuya obra explora la relación entre el hombre, la tierra y los territorios, toma las salas del castillo con À l’Orée des champs, una exposición monumental y poética.

