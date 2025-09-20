JEP 2025 EXPOSITION « BESSAN, DE LA DRÔLE DE GUERRE À LA LIBÉRATION » Bessan

JEP 2025 EXPOSITION « BESSAN, DE LA DRÔLE DE GUERRE À LA LIBÉRATION » Bessan samedi 20 septembre 2025.

JEP 2025 EXPOSITION « BESSAN, DE LA DRÔLE DE GUERRE À LA LIBÉRATION »

14 Rue de la Promenade Bessan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Une exposition pour marquer les 80 ans de la fin de la seconde guerre mondiale, proposée par La Guilde de Bessan.

Cette année, pour marquer les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale, La Guilde 2 Bessan propose une exposition retraçant cette période, de son aspect militaire à la résistance, en passant par la vie quotidienne des Bessanais à travers des témoignages, la déportation, sans oublier nos Morts pour la France et les figures emblématiques de l’époque.

L’exposition aura lieu à la salle des fêtes Aimé Péret, ouverte le samedi 20 septembre 2025 de 9h à 12h30 et de 14h à 20h, et le dimanche de 9h à 13h et de 14h à 19h.

Programme proposé par La Guilde de Bessan.

#JEP .

14 Rue de la Promenade Bessan 34550 Hérault Occitanie +33 6 17 29 53 54 laguilde2bessan@yahoo.fr

English :

An exhibition to mark the 80th anniversary of the end of the Second World War, organized by La Guilde de Bessan.

German :

Eine Ausstellung anlässlich des 80. Jahrestags des Endes des Zweiten Weltkriegs, die von La Guilde de Bessan angeboten wird.

Italiano :

Una mostra in occasione dell’80° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale, organizzata da La Guilde de Bessan.

Espanol :

Exposición con motivo del 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, organizada por La Guilde de Bessan.

L’événement JEP 2025 EXPOSITION « BESSAN, DE LA DRÔLE DE GUERRE À LA LIBÉRATION » Bessan a été mis à jour le 2025-08-28 par 34 OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE