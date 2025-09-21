JEP 2025 EXPOSITION CROYANCES ET SPIRITUALITÉ Labécède-Lauragais
4 Rue de la Mairie Labécède-Lauragais Aude
Début : 2025-09-21 15:00:00
fin : 2025-09-21 18:30:00
2025-09-21
La Maison d’Antan propose, en complément de l’exposition des Vêtements sacerdotaux qui se tiendra dans l’église Notre-Dame-de-Labécède, des panneaux d’exposition sur les croyances et la spiritualité à Labécède.
4 Rue de la Mairie Labécède-Lauragais 11400 Aude Occitanie
English :
The Maison d’Antan offers, as a complement to the Vestments exhibition in the Notre-Dame-de-Labécède church, exhibition panels on beliefs and spirituality in Labécède.
German :
Das Maison d’Antan bietet als Ergänzung zur Ausstellung der Priesterkleidung in der Kirche Notre-Dame-de-Labécède Ausstellungstafeln über den Glauben und die Spiritualität in Labécède an.
Italiano :
A complemento dell’esposizione di paramenti nella chiesa di Notre-Dame-de-Labécède, la Maison d’Antan propone pannelli espositivi sulle credenze e la spiritualità di Labécède.
Espanol :
Como complemento a la exposición de vestimentas en la iglesia de Notre-Dame-de-Labécède, la Maison d’Antan ofrece paneles de exposición sobre las creencias y la espiritualidad en Labécède.
