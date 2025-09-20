JEP 2025 EXPOSITION DALI Gruissan
JEP 2025 EXPOSITION DALI Gruissan samedi 20 septembre 2025.
JEP 2025 EXPOSITION DALI
20 Avenue de la Douane Gruissan Aude
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : 2025-09-20 à 2025-09-21
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
SALVADOR DALÍ, UN GÉNIE ATYPIQUE…
Une fois encore, grâce à l’engagement culturel de la Ville de Gruissan, l’association Les Amis de 349 Gallery et son réseau de collectionneurs passionnés présente une exposition d’exception autour de l’artiste catalan, le génial Salvador DALÍ.
Né le 11 mai 1904 à Figueres, en Catalogne, et voisin de la France, DALÍ marque dès sa jeunesse un don particulier pour la peinture. Encouragé par sa mère, il devient après sa rencontre avec Picasso à Paris en 1926, puis présenté par Joan Miro à André Breton en 1929, l’artiste incontournable que le monde entier connaît. En rupture avec les surréalistes pour son égocentrisme, il décida de s’en écarter avec Gala, sa muse et la femme de toute une vie. André Breton le critique âprement jusqu’à le surnommer Avida Dollars , anagramme peu amène de Salvador DALÍ… Proche de nombreux mouvements artistiques, intelligent, curieux de toutes les sciences humaines et de mysticisme, cet artiste, sans doute le plus doué de sa génération, reste malgré tout, incompris.
Grâce aux collections prêtées par quelques passionnés, cette exposition démontre l’incroyable talent de Salvador DALÍ dans tous les genres et même, au cinéma ou la publicité.
LES LUNDIS, MERCREDI, SAMEDI 10h > 12h & 14h > 19h
LES MARDIS, JEUDIS, VENDREDI ET DIMANCHES 14h > 19h
Exposition du 11/07 au 28/09/2025
20 Avenue de la Douane Gruissan 11430 Aude Occitanie
English :
SALVADOR DALÍ, AN ATYPICAL GENIUS?
Once again, thanks to the cultural commitment of the Ville de Gruissan, the association Les Amis de 349 Gallery and its network of passionate collectors present an exceptional exhibition focusing on the Catalan artist, the brilliant Salvador DALÍ.
Born on May 11, 1904 in Figueres, Catalonia, a neighbor of France, DALÍ showed a particular gift for painting from an early age. Encouraged by his mother, after meeting Picasso in Paris in 1926 and being introduced to André Breton by Joan Miro in 1929, he became the artist the world knows and loves. Breaking with the Surrealists for his egocentricity, he decided to distance himself from them with Gala, his muse and lifelong wife. André Breton harshly criticized him, going so far as to nickname him « Avida Dollars », an unattractive anagram of Salvador DALÍ? Close to many artistic movements, intelligent, curious about all human sciences and mysticism, this artist, undoubtedly the most gifted of his generation, remains misunderstood.
Thanks to collections loaned by a number of enthusiasts, this exhibition demonstrates Salvador DALÍ?s incredible talent in all genres, and even in cinema and advertising.
MONDAY, WEDNESDAY, SATURDAY: 10am > 12pm & 2pm > 7pm
TUESDAY, THURSDAY, FRIDAY & SUNDAY: 2pm > 7pm
Exhibition from 11/07 to 28/09/2025
German :
SALVADOR DALÍ, EIN ATYPISCHES GENIE?
Dank des kulturellen Engagements der Stadt Gruissan präsentiert der Verein Les Amis de 349 Gallery und sein Netzwerk aus leidenschaftlichen Sammlern wieder einmal eine außergewöhnliche Ausstellung rund um den katalanischen Künstler Salvador DALÍ.
DALÍ wurde am 11. Mai 1904 in Figueres in Katalonien, dem Nachbarland Frankreichs, geboren und zeigte schon in seiner Jugend eine besondere Begabung für die Malerei. Von seiner Mutter ermutigt, wurde er, nachdem er 1926 in Paris Picasso kennengelernt hatte und 1929 von Joan Miro André Breton vorgestellt wurde, zu dem unumgänglichen Künstler, den die ganze Welt kennt. Wegen seiner Egozentrik brach er mit den Surrealisten und beschloss, sich mit Gala, seiner Muse und Frau seines Lebens, von ihnen abzuwenden. André Breton kritisierte ihn so sehr, dass er ihn « Avida Dollars » nannte, ein unfreundliches Anagramm von Salvador DALÍ? Er war der wohl begabteste Künstler seiner Generation und wurde trotzdem nicht verstanden.
Dank der Sammlungen, die von einigen Enthusiasten zur Verfügung gestellt wurden, zeigt diese Ausstellung das unglaubliche Talent von Salvador Dalí in allen Genres, sogar im Kino und in der Werbung.
MONTAGS, MITTWOCHS, SAMSTAGS: 10:00 > 12:00 Uhr & 14:00 > 19:00 Uhr
DONNERSTAGS, DONNERSTAGS, FREITAGS UND SONNTAGS: 14:00 > 19:00 Uhr
Ausstellung vom 11/07 bis 28/09/2025
Italiano :
SALVADOR DALÍ, UN GENIO ATIPICO?
Ancora una volta, grazie all’impegno culturale della città di Gruissan, l’associazione Les Amis de 349 Gallery e la sua rete di appassionati collezionisti presentano una mostra eccezionale incentrata sull’artista catalano, il geniale Salvador DALÍ.
Nato l’11 maggio 1904 a Figueres, in Catalogna, paese confinante con la Francia, Dalì mostrò fin da piccolo un particolare talento per la pittura. Incoraggiato dalla madre, dopo aver incontrato Picasso a Parigi nel 1926 ed essere stato presentato ad André Breton da Joan Miro nel 1929, divenne l’artista che il mondo conosce. Staccatosi dai surrealisti a causa del suo egocentrismo, decide di prendere le distanze da loro con Gala, la sua musa e la donna di una vita. André Breton lo criticò aspramente, arrivando a soprannominarlo « Avida Dollars », anagramma poco attraente di Salvador DALÍ? Vicino a molti movimenti artistici, intelligente, curioso di tutte le scienze umane e del misticismo, questo artista, senza dubbio il più dotato della sua generazione, rimase tuttavia incompreso.
Grazie alle collezioni prestate da diversi appassionati, questa mostra dimostra l’incredibile talento di Salvador DALÍ in tutti i generi, anche nel cinema e nella pubblicità.
LUNEDÌ, MERCOLEDÌ, SABATO: 10.00 > 12.00 e 14.00 > 19.00
MARTEDÌ, GIOVEDÌ, VENERDÌ E DOMENICA: 14:00 > 19:00
Esposizione dall’11/07 al 28/09/2025
Espanol :
SALVADOR DALÍ, ¿UN GENIO ATÍPICO?
Una vez más, gracias al compromiso cultural de la ciudad de Gruissan, la asociación Les Amis de 349 Gallery y su red de coleccionistas apasionados presentan una exposición excepcional centrada en el artista catalán, el genial Salvador DALÍ.
Nacido el 11 de mayo de 1904 en Figueres, Cataluña, vecina de Francia, Dalí mostró desde muy joven un don particular para la pintura. Animado por su madre, tras conocer a Picasso en París en 1926 y ser presentado a André Breton por Joan Miró en 1929, se convirtió en el artista que el mundo conoce. Al romper con los surrealistas por su egocentrismo, decidió distanciarse de ellos con Gala, su musa y la mujer de su vida. André Breton le criticó amargamente, llegando a apodarle « Avida Dollars », un anagrama poco atractivo de Salvador DALÍ? Cercano a numerosos movimientos artísticos, inteligente, curioso por todas las ciencias humanas y la mística, este artista, sin duda el más dotado de su generación, permaneció sin embargo incomprendido.
Gracias a las colecciones cedidas por numerosos aficionados, esta exposición demuestra el increíble talento de Salvador DALÍ en todos los géneros, e incluso en el cine y la publicidad.
LUNES, MIÉRCOLES, SÁBADO: 10:00 h > 12:00 h y 14:00 h > 19:00 h
MARTES, JUEVES, VIERNES Y DOMINGOS: 14:00 h > 19:00 h
Exposición del 11/07 al 28/09/2025
