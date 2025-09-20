JEP 2025 EXPOSITION D’ART À CENNE-MONESTIÉS Cenne-Monestiés

Cenne-Monestiés Aude

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20

Fêtez les JEP 2025 à Cenne-Monestiés

Expositions et visite d’ateliers “L’Art aux Fenêtres & pas seulement” proposée par Art en Cenne. Entrée libre et gratuite.

Cenne-Monestiés 11170 Aude Occitanie +33 6 13 86 31 26

English :

Celebrate JEP 2025 in Cenne-Monestiés

Exhibitions and workshop visits ?L?Art aux Fenêtres & pas seulement? proposed by Art en Cenne. Free admission.

German :

Feiern Sie die JEP 2025 in Cenne-Monestiés

Ausstellungen und Besuche der Ateliers « L?Art aux Fenêtres & pas seulement » (Kunst in den Fenstern und nicht nur), angeboten von Art en Cenne. Freier Eintritt.

Italiano :

Celebrate il PEC 2025 a Cenne-Monestiés:

Mostre e visite ai laboratori Art in the Windows & not only? organizzati da Art en Cenne. Ingresso libero.

Espanol :

Celebración del PEC 2025 en Cenne-Monestiés

Exposiciones y visitas a los talleres Art in the Windows & not only? organizados por Art en Cenne. Entrada gratuita.

