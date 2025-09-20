JEP 2025 Exposition du musée du Bâtiment 30 ans du musée Musée du Bâtiment Moulins

JEP 2025 Exposition du musée du Bâtiment 30 ans du musée Musée du Bâtiment Moulins samedi 20 septembre 2025.

JEP 2025 Exposition du musée du Bâtiment 30 ans du musée

Musée du Bâtiment 18 rue du pont Ginguet Moulins Allier

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

L’exposition de cette année sera consacrée aux chefs d’oeuvre des compagnons. Les compagnons du Tour de France de Lyon ont accepté de mettre à disposition des chefs d’oeuvre de plusieurs corps d’état du bâtiment.

Musée du Bâtiment 18 rue du pont Ginguet Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 23 69 museebatiment@orange.fr

English :

This year’s exhibition will be devoted to the masterpieces of the Compagnons. Lyon’s Compagnons du Tour de France have agreed to make available masterpieces from several building trades.

German :

Die diesjährige Ausstellung ist den Meisterwerken der Baugesellen gewidmet. Die Compagnons du Tour de France aus Lyon haben sich bereit erklärt, Meisterwerke aus verschiedenen Gewerken des Baugewerbes zur Verfügung zu stellen.

Italiano :

L’esposizione di quest’anno sarà dedicata ai capolavori degli artigiani. I Compagni del Tour de France di Lione hanno accettato di mettere a disposizione i capolavori di diversi mestieri edili.

Espanol :

La exposición de este año estará dedicada a las obras maestras de los oficiales. Los Compañeros del Tour de Francia de Lyon han acordado poner a disposición obras maestras de varios oficios de la construcción.

