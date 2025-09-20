JEP 2025 Exposition Flamboyances Hôtel Demoret Moulins
Hôtel Demoret 83 rue d’Allier Moulins Allier
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
L’exposition révèle la splendeur méconnue des arts décoratifs pour la liturgie au XIXᵉ siècle un mobilier sacré d’exception, né du génie d’artisans, d’artistes et d’architectes, sublimant les églises des visitandines avec élégance et savoir-faire.
Hôtel Demoret 83 rue d’Allier Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes info@musee-visitation.eu
English :
The exhibition reveals the little-known splendor of decorative arts for the liturgy in the 19th century: exceptional sacred furnishings, born of the genius of craftsmen, artists and architects, sublimating the churches of the Visitandines with elegance and savoir-faire.
German :
Die Ausstellung enthüllt die unbekannte Pracht der dekorativen Künste für die Liturgie im 19. Jahrhundert: außergewöhnliche sakrale Möbel, die dem Genie von Handwerkern, Künstlern und Architekten entsprungen sind und die Kirchen der Visitandinnen mit Eleganz und Kunstfertigkeit veredeln.
Italiano :
La mostra rivela lo splendore poco conosciuto delle arti decorative per la liturgia nel XIX secolo: eccezionali arredi sacri, nati dal genio di artigiani, artisti e architetti, che sublimano con eleganza e maestria le chiese dei Visitandini.
Espanol :
La exposición revela el esplendor poco conocido de las artes decorativas para la liturgia en el siglo XIX: un mobiliario sacro excepcional, nacido del genio de artesanos, artistas y arquitectos, que sublimó con elegancia y maestría las iglesias visitandinas.
