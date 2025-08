JEP 2025 Exposition grand format « Les Commerces d’Antan de Cusset » Cusset

Début : Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

A travers une sélection d’anciennes cartes postales et de photographies, la Ville de Cusset invite à voyager dans le temps pour une visite, en version « grand format », au cœur des anciens commerces de la ville. Une exposition historique à découvrir.

Place Victor-Hugo Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 30 95 24 cusset-tourisme@ville-cusset.fr

English :

Through a selection of old postcards and photographs, the town of Cusset invites you to travel back in time for a visit, in « large format », to the heart of the town’s old shops. A historical exhibition to discover.

German :

Anhand einer Auswahl alter Postkarten und Fotografien lädt die Stadt Cusset zu einer Zeitreise in die Vergangenheit ein, bei der Sie die alten Geschäfte der Stadt im « Großformat » besichtigen können. Eine historische Ausstellung, die es zu entdecken gilt.

Italiano :

Attraverso una selezione di vecchie cartoline e fotografie, la città di Cusset vi invita a viaggiare nel tempo per una visita, in « grande formato », nel cuore delle vecchie botteghe della città. Una mostra storica tutta da scoprire.

Espanol :

A través de una selección de postales y fotografías antiguas, la ciudad de Cusset le invita a viajar en el tiempo para visitar, en « gran formato », el corazón de los antiguos comercios de la ciudad. Una exposición histórica por descubrir.

