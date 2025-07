JEP 2025 Exposition Les Grands Moulins de Nancy Archives Municipales Nancy

JEP 2025 Exposition Les Grands Moulins de Nancy Archives Municipales Nancy samedi 20 septembre 2025.

JEP 2025 Exposition Les Grands Moulins de Nancy

Archives Municipales 3 rue Henri-Bazin Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-09-20 13:30:00

fin : 2025-09-21 17:30:00

Date(s) :

2025-09-20

Plongez dans les Grands Moulins de Nancy un parcours mêlant industrie, patrimoine et mémoire ouvrière. Du grain au pain, suivez la transformation du quartier, l’impact de l’eau et l’héritage de la famille Vilgrain à travers archives, objets et témoignages.

Explorez la grande histoire des Grands Moulins de Nancy, de leur origine médiévale à leur puissance industrielle du XX¿ siècle, incarnée par la famille Vilgrain. À travers un parcours architecturé (archives, objets, témoignages, images) et porté par la thématique nationale de 2025 — le patrimoine architectural —, venez découvrir comment ce site d’exception mêle eau, industrie, mémoire ouvrière et renouveau urbain.

Sur réservation en ligne. (Les réservations seront accessibles à partir du 8 septembre 2025)Adultes

0 .

Archives Municipales 3 rue Henri-Bazin Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 54 50 60 70

English :

Immerse yourself in the Grands Moulins de Nancy: a journey combining industry, heritage and working-class memory. From grain to bread, follow the transformation of the neighborhood, the impact of water and the Vilgrain family heritage through archives, objects and personal accounts.

Explore the history of Nancy?s Grands Moulins, from their medieval origins to the industrial power of the 20th century, embodied by the Vilgrain family. Through an architectural tour (archives, objects, testimonials, images) and in line with the 2025 national theme of architectural heritage, discover how this exceptional site blends water, industry, working-class memory and urban renewal.

Online booking required. (Reservations will be available from September 8, 2025)

German :

Tauchen Sie ein in die Grands Moulins de Nancy: ein Rundgang, der Industrie, Kulturerbe und Arbeitergedächtnis miteinander verbindet. Vom Korn zum Brot: Verfolgen Sie anhand von Archiven, Objekten und Zeugenaussagen den Wandel des Viertels, die Auswirkungen des Wassers und das Erbe der Familie Vilgrain.

Entdecken Sie die große Geschichte der Grands Moulins de Nancy, von ihrem mittelalterlichen Ursprung bis zu ihrer industriellen Macht im 20. Jahrhundert, die von der Familie Vilgrain verkörpert wurde. Entdecken Sie anhand eines architektonischen Rundgangs (Archive, Objekte, Zeugenaussagen, Bilder) und unter Berücksichtigung des nationalen Themas von 2025 « Das architektonische Erbe », wie dieser außergewöhnliche Ort Wasser, Industrie, Arbeitergedächtnis und Stadterneuerung miteinander verbindet.

Nur mit Online-Reservierung. (Reservierungen sind ab dem 8. September 2025 möglich)

Italiano :

Immergetevi nei Grands Moulins de Nancy: un viaggio che unisce industria, patrimonio e memoria operaia. Dal grano al pane, seguite la trasformazione del quartiere, l’impatto dell’acqua e il patrimonio della famiglia Vilgrain attraverso archivi, oggetti e testimonianze personali.

Esplorate la grande storia dei Grands Moulins di Nancy, dalle origini medievali alla potenza industriale del XX secolo, incarnata dalla famiglia Vilgrain. Attraverso un percorso architettonico (archivi, oggetti, testimonianze personali, immagini) e in linea con il tema nazionale per il 2025 il patrimonio architettonico venite a scoprire come questo sito eccezionale combini acqua, industria, memoria operaia e rinnovamento urbano.

È richiesta la prenotazione online. (Le prenotazioni saranno disponibili a partire dall’8 settembre 2025)

Espanol :

Sumérjase en los Grands Moulins de Nancy: un viaje que combina industria, patrimonio y memoria obrera. Del grano al pan, siga la transformación del barrio, el impacto del agua y la herencia de la familia Vilgrain a través de archivos, objetos y relatos personales.

Explore la gran historia de los Grands Moulins de Nancy, desde sus orígenes medievales hasta su poder industrial en el siglo XX, encarnado por la familia Vilgrain. A través de un recorrido arquitectónico (archivos, objetos, testimonios, imágenes) y en consonancia con el tema nacional para 2025, el patrimonio arquitectónico, descubra cómo este lugar excepcional combina agua, industria, memoria obrera y renovación urbana.

Reserva obligatoria en línea. (Las reservas estarán disponibles a partir del 8 de septiembre de 2025)

L’événement JEP 2025 Exposition Les Grands Moulins de Nancy Nancy a été mis à jour le 2025-07-27 par DESTINATION NANCY