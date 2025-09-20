JEP 2025 Exposition « Les productions Chappée et ses successeurs » rue André Guérin Sainte-Jamme-sur-Sarthe

JEP 2025 Exposition « Les productions Chappée et ses successeurs » rue André Guérin Sainte-Jamme-sur-Sarthe samedi 20 septembre 2025.

Salle des fêtes Sainte-Jamme-sur-Sarthe Sarthe

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Exposition des produits Chappée.

ass.forgeronsdantoigne@gmail.com

English :

Exhibition of Chappée products.

German :

Ausstellung von Chappée-Produkten.

Italiano :

Esposizione dei prodotti Chappée.

Espanol :

Exposición de productos Chappée.

