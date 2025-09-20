JEP 2025 Exposition « Les productions Chappée et ses successeurs » rue André Guérin Sainte-Jamme-sur-Sarthe
JEP 2025 Exposition « Les productions Chappée et ses successeurs »
rue André Guérin Salle des fêtes Sainte-Jamme-sur-Sarthe Sarthe
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20 2025-09-21
Exposition des produits Chappée.
rue André Guérin Salle des fêtes Sainte-Jamme-sur-Sarthe 72380 Sarthe Pays de la Loire ass.forgeronsdantoigne@gmail.com
English :
Exhibition of Chappée products.
German :
Ausstellung von Chappée-Produkten.
Italiano :
Esposizione dei prodotti Chappée.
Espanol :
Exposición de productos Chappée.
