JEP 2025 Exposition Maurice Vignier Montluçon

JEP 2025 Exposition Maurice Vignier

8 rue de la fontaine Montluçon Allier

Début : 2025-09-20 16:00:00
fin : 2025-09-21 16:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Découverte de peintures religieuses de Maurice Vignier, artiste montluçonnais (1900-1928).
8 rue de la fontaine Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 05 95  paroisse-louisetheresedemontlucon@moulins.catholique.fr

English :

Discover religious paintings by Montluçonnais artist Maurice Vignier (1900-1928).

German :

Entdeckung von religiösen Gemälden von Maurice Vignier, einem Künstler aus Montluçonnais (1900-1928).

Italiano :

Scoprite i dipinti religiosi di Maurice Vignier, artista di Montluçonnais (1900-1928).

Espanol :

Descubra las pinturas religiosas de Maurice Vignier, artista de Montluçonnais (1900-1928).

