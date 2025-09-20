JEP 2025 Exposition Maurice Vignier Montluçon
JEP 2025 Exposition Maurice Vignier
8 rue de la fontaine Montluçon Allier
Début : 2025-09-20 16:00:00
fin : 2025-09-21 16:00:00
2025-09-20 2025-09-21
Découverte de peintures religieuses de Maurice Vignier, artiste montluçonnais (1900-1928).
8 rue de la fontaine Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 05 05 95 paroisse-louisetheresedemontlucon@moulins.catholique.fr
English :
Discover religious paintings by Montluçonnais artist Maurice Vignier (1900-1928).
German :
Entdeckung von religiösen Gemälden von Maurice Vignier, einem Künstler aus Montluçonnais (1900-1928).
Italiano :
Scoprite i dipinti religiosi di Maurice Vignier, artista di Montluçonnais (1900-1928).
Espanol :
Descubra las pinturas religiosas de Maurice Vignier, artista de Montluçonnais (1900-1928).
