JEP 2025 Exposition « Papier Peint du XXè siècle » Aubusson
JEP 2025 Exposition « Papier Peint du XXè siècle » Aubusson samedi 20 septembre 2025.
JEP 2025 Exposition « Papier Peint du XXè siècle »
20 Rue Châteaufavier Aubusson Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
Brigitte Baudère vous invite à découvrir sa collection de rouleaux de papier peint du XXè siècle. .
20 Rue Châteaufavier Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 78 82 83
English : JEP 2025 Exposition « Papier Peint du XXè siècle »
German : JEP 2025 Exposition « Papier Peint du XXè siècle »
Italiano :
Espanol : JEP 2025 Exposition « Papier Peint du XXè siècle »
L’événement JEP 2025 Exposition « Papier Peint du XXè siècle » Aubusson a été mis à jour le 2025-08-27 par OT Aubusson-Felletin