JEP 2025 Exposition photographique Salle polyvalente Saint-Martin-des-Lais

Salle polyvalente 51 route des Bruns Saint-Martin-des-Lais Allier
Début : 2025-09-20 09:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
2025-09-20
Revivez le quotidien à Saint-Martin-des-Lais à travers une exposition photographique présentant la vie de la commune, la faune et la flore à l’occasion des 10 ans de la Réserve régionale du Val de Loire Bourbonnais et des véhicules anciens.
Salle polyvalente 51 route des Bruns Saint-Martin-des-Lais 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 40 89 mairie-st-martin-lais@wanadoo.fr
English :
Relive daily life in Saint-Martin-des-Lais with a photographic exhibition featuring local life, flora and fauna to mark the 10th anniversary of the Val de Loire Bourbonnais Regional Reserve and vintage vehicles.
German :
Erleben Sie den Alltag in Saint-Martin-des-Lais anhand einer Fotoausstellung, die das Leben in der Gemeinde, die Tier- und Pflanzenwelt anlässlich des 10-jährigen Bestehens des Regionalreservats des Loiretals Bourbonnais und Oldtimer vorstellt.
Italiano :
Rivivete la vita quotidiana di Saint-Martin-des-Lais attraverso una mostra fotografica che illustra la vita del comune, la sua flora e la sua fauna in occasione del 10° anniversario della Riserva Regionale Val de Loire Bourbonnais e i veicoli d’epoca.
Espanol :
Reviva la vida cotidiana de Saint-Martin-des-Lais a través de una exposición fotográfica que muestra la vida del municipio, su flora y su fauna con motivo del 10º aniversario de la Reserva Regional del Val de Loire Bourbonnais y los vehículos de época.
