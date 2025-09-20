JEP 2025 Exposition photographique Salle polyvalente Saint-Martin-des-Lais

Salle polyvalente 51 route des Bruns Saint-Martin-des-Lais Allier

2025-09-20 09:00:00

2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Revivez le quotidien à Saint-Martin-des-Lais à travers une exposition photographique présentant la vie de la commune, la faune et la flore à l'occasion des 10 ans de la Réserve régionale du Val de Loire Bourbonnais et des véhicules anciens.

Salle polyvalente 51 route des Bruns Saint-Martin-des-Lais 03230 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 40 89 mairie-st-martin-lais@wanadoo.fr

English :

Relive daily life in Saint-Martin-des-Lais with a photographic exhibition featuring local life, flora and fauna to mark the 10th anniversary of the Val de Loire Bourbonnais Regional Reserve and vintage vehicles.

German :

Erleben Sie den Alltag in Saint-Martin-des-Lais anhand einer Fotoausstellung, die das Leben in der Gemeinde, die Tier- und Pflanzenwelt anlässlich des 10-jährigen Bestehens des Regionalreservats des Loiretals Bourbonnais und Oldtimer vorstellt.

Italiano :

Rivivete la vita quotidiana di Saint-Martin-des-Lais attraverso una mostra fotografica che illustra la vita del comune, la sua flora e la sua fauna in occasione del 10° anniversario della Riserva Regionale Val de Loire Bourbonnais e i veicoli d'epoca.

Espanol :

Reviva la vida cotidiana de Saint-Martin-des-Lais a través de una exposición fotográfica que muestra la vida del municipio, su flora y su fauna con motivo del 10º aniversario de la Reserva Regional del Val de Loire Bourbonnais y los vehículos de época.

