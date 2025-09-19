JEP 2025 EXPOSITION SUR L’ART ROMAN Rieux-Minervois

JEP 2025 EXPOSITION SUR L’ART ROMAN

5 rue Saint-Blaise Rieux-Minervois Aude

Début : 2025-09-19 13:30:00

fin : 2025-09-19 18:00:00

2025-09-19

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine découvrez une Exposition sur l’Art Roman à l’Eglise de Rieux-Minervois.

5 rue Saint-Blaise Rieux-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 4 68 78 10 15

English :

On the occasion of the European Heritage Days, discover an Exhibition on Romanesque Art at the Church of Rieux-Minervois.

German :

Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes entdecken Sie eine Ausstellung über die romanische Kunst in der Kirche von Rieux-Minervois.

Italiano :

In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, scoprite una mostra sull’arte romanica nella chiesa di Rieux-Minervois.

Espanol :

Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, descubra una exposición sobre arte románico en la iglesia de Rieux-Minervois.

