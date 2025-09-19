JEP 2025 EXPOSITION SUR L’ART ROMAN Rieux-Minervois
JEP 2025 EXPOSITION SUR L’ART ROMAN
5 rue Saint-Blaise Rieux-Minervois Aude
Début : 2025-09-19 13:30:00
fin : 2025-09-19 18:00:00
2025-09-19
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine découvrez une Exposition sur l’Art Roman à l’Eglise de Rieux-Minervois.
5 rue Saint-Blaise Rieux-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 4 68 78 10 15
English :
On the occasion of the European Heritage Days, discover an Exhibition on Romanesque Art at the Church of Rieux-Minervois.
German :
Anlässlich der Europäischen Tage des Kulturerbes entdecken Sie eine Ausstellung über die romanische Kunst in der Kirche von Rieux-Minervois.
Italiano :
In occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, scoprite una mostra sull’arte romanica nella chiesa di Rieux-Minervois.
Espanol :
Con motivo de las Jornadas Europeas del Patrimonio, descubra una exposición sobre arte románico en la iglesia de Rieux-Minervois.
