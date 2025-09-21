JEP 2025: Exposition Temporaire « Les fortifications des Alpes Maritimes » Centre Culturel « La Boulangerie » AGASC Saint-Laurent-du-Var

JEP 2025: Exposition Temporaire « Les fortifications des Alpes Maritimes » Centre Culturel « La Boulangerie » AGASC Saint-Laurent-du-Var dimanche 21 septembre 2025.

JEP 2025: Exposition Temporaire « Les fortifications des Alpes Maritimes » Dimanche 21 septembre, 10h00 Centre Culturel « La Boulangerie » AGASC Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Exposition itinérante prêtée par le département, accompagnée par de jeunes guides en formation qui vous assureront une visite toute en douceur, avec peut être un peu de sérieux…

Acces handicap moteur : une place de parking H est disponible sur le parking Place Castilon

Faute de cette place, les personnes en fauteuil roulant sont invités à acceder via la Rue de l’Eglise ou la Rue centrale au départ de l’avenue des Pugets (M2209)

Centre Culturel « La Boulangerie » AGASC 7 place de la fontaine 06700 Saint-Laurent-du-Var Saint-Laurent-du-Var 06700 centre, vieux village Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0493073700 https://culturel.agasc.fr/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100092431104285 Centre d’activités culturelles et lieu d’exposition, le Centre Culturel « La Boulangerie » participe au rayonnement culturel de la ville de St Laurent du Var. Il est l’un des 8 centres géré par l’AGASC, Association type loi 1901, et a été fondé en 1976. Il est situé dans le Vieux Village de St Laurent du Var Parking Mairie

Exposition itinérante prêtée par le département, accompagnée par de jeunes guides en formation qui vous assureront une visite toute en douceur, avec peut être un peu de sérieux…

Archives06