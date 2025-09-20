JEP 2025 Exposition Vie sociale, vie quotidienne et architecture à La Richardais Salle Pierre Coudert La Richardais

Salle Pierre Coudert 14 rue des rosiers La Richardais Ille-et-Vilaine

Début : 2025-09-20 09:00:00

fin : 2025-09-20 12:30:00

2025-09-20

Depuis les origines de la localité jusqu’à nos jours, l’architecture n’a cessé d’évoluer à La Richardais en fonction de la vie sociale et quotidienne des habitants. Si les réutilisations, rénovations, modifications du bâti ancien effacent progressivement ce patrimoine, il est encore possible de distinguer les traces de toutes les périodes historiques de la commune.

Cette exposition donne quelques clés pour lire les grandes et petites histoires du passé à travers les habitats richardaisiens.

Par l’association La Richardais Village.

Dans le cadre des JEP, visite guidée gratuite à 17 h le samedi 20 avec réservation recommandée, soit sur place, soit à larichardaisvillage@outlook.fr

Rendez-vous devant la salle Pierre Coudert, à côté de l’église. .

Salle Pierre Coudert 14 rue des rosiers La Richardais 35780 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 83 01 10 72

