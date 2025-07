JEP 2025 FABREZAN Fabrezan

JEP 2025 FABREZAN Fabrezan dimanche 21 septembre 2025.

JEP 2025 FABREZAN

Fabrezan Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 09:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Date(s) :

2025-09-21

A l’occasion de la journée du patrimoine, les monuments historiques de la commune seront accessibles toute la journée.

Nous vous attendons.

.

Fabrezan 11200 Aude Occitanie +33 4 68 27 81 44

English :

To mark Heritage Day, the town’s historic monuments will be open to the public all day long.

We look forward to seeing you there.

German :

Anlässlich des Tags des offenen Denkmals werden die historischen Gebäude der Gemeinde den ganzen Tag über zugänglich sein.

Wir freuen uns auf Sie.

Italiano :

In occasione della Giornata del Patrimonio, i monumenti storici della città saranno aperti al pubblico per tutto il giorno.

Ci auguriamo di vedervi lì.

Espanol :

Con motivo del Día del Patrimonio, los monumentos históricos de la ciudad estarán abiertos al público durante todo el día.

Esperamos su visita.

L’événement JEP 2025 FABREZAN Fabrezan a été mis à jour le 2025-07-22 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Corbières-Minervois