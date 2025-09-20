JEP 2025 Fabrice BONY en concert de lithophones Route de Meaulne Ainay-le-Château

JEP 2025 Fabrice BONY en concert de lithophones

Route de Meaulne Chapelle St Roch Ainay-le-Château Allier

Début : 2025-09-20 20:30:00

fin : 2025-09-20 21:30:00

2025-09-20

Fabrice Bony, avec le Chant des Pierres propose un concert solo de lithophones, une invitation a retrouvé les sons minéraux des origines, ceux des premiers peuples des cavernes, qui étrangement résonnent encore en nous aujourd’hui.

Route de Meaulne Chapelle St Roch Ainay-le-Château 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 42 12 49 mediatheque.ainay@wanadoo.fr

English :

Fabrice Bony, with Chant des Pierres, offers a solo lithophone concert, an invitation to rediscover the mineral sounds of our origins, those of the first cave dwellers, which strangely still resonate with us today.

German :

Fabrice Bony präsentiert mit Le Chant des Pierres ein Solokonzert auf Lithophonen, eine Einladung, die mineralischen Klänge der Ursprünge wiederzufinden, jene der ersten Höhlenvölker, die seltsamerweise auch heute noch in uns widerhallen.

Italiano :

Fabrice Bony e le Chant des Pierres presentano un concerto per litofono solo, un invito a riscoprire i suoni minerali delle nostre origini, quelli dei primi cavernicoli, che ancora oggi risuonano stranamente con noi.

Espanol :

Fabrice Bony y le Chant des Pierres presentan un concierto de litófono en solitario, una invitación a redescubrir los sonidos minerales de nuestros orígenes, los de los primeros habitantes de las cavernas, que aún hoy resuenan extrañamente entre nosotros.

