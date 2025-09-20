JEP 2025 FÊTE DU PATRIMOINE ET DU FIGUIER À NEZIGNAN L’EVEQUE Nézignan-l’Évêque

JEP 2025 FÊTE DU PATRIMOINE ET DU FIGUIER À NEZIGNAN L’EVEQUE

Rue Autour du Château Nézignan-l’Évêque Hérault

Fête du patrimoine et de la figue de Nézignan l’Evêque, un évènement à ne pas manquer !

Fête du patrimoine et de la figue à Nézignan l’Evêque

Venez découvrir ou re découvrir le patrimoine de Nézignan l’Evêque et surtout fêter ensemble ce fruit délicieux, emblème du village la figue

Au programme

Samedi 20/09

– 17h30 Visite du musée d’art sacré en l’Eglise Ste Marie-Madeleine

– 19h Concert à l’Espace Papanou

– 21h15 Spectacle son et lumières à l’Eglise Ste Marie-Madeleine

Dimanche 21/09

– 9h30 Déambulation de la confrérie des Becos Figos de Nézignan l’Evêque et déambulation des juniors Becos Figos avec rassemblement des confréries des autres villages et animation par « Les Amis du Poulain » de Pézenas

– 10h30 Messe

– 12h00 Grand chapitre avec intronisations

– 12h30 Ateliers culinaires autour de la figue et apéritif préparé par les Bécos Figos Juniors, offert par la municipalité .

Rue Autour du Château Nézignan-l’Évêque 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 90 45 38 mairie@ville-nezignan.fr

English :

Fête du patrimoine et de la figue de Nézignan l’Evêque, an event not to be missed!

German :

Fête du patrimoine et de la figue de Nézignan l’Evêque, ein Ereignis, das Sie nicht verpassen sollten!

Italiano :

Festa del patrimonio e della figura di Nézignan l’Evêque, un evento da non perdere!

Espanol :

Fiesta del patrimonio y de la figura de Nézignan l’Evêque, ¡un acontecimiento que no debe perderse!

