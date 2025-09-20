JEP 2025 FÊTE DU PATRIMOINE ET DU FIGUIER À NEZIGNAN L’EVEQUE Nézignan-l’Évêque
Rue Autour du Château Nézignan-l’Évêque Hérault
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
2025-09-20
Fête du patrimoine et de la figue de Nézignan l’Evêque, un évènement à ne pas manquer !
Fête du patrimoine et de la figue à Nézignan l’Evêque
Venez découvrir ou re découvrir le patrimoine de Nézignan l’Evêque et surtout fêter ensemble ce fruit délicieux, emblème du village la figue
Au programme
Samedi 20/09
– 17h30 Visite du musée d’art sacré en l’Eglise Ste Marie-Madeleine
– 19h Concert à l’Espace Papanou
– 21h15 Spectacle son et lumières à l’Eglise Ste Marie-Madeleine
Dimanche 21/09
– 9h30 Déambulation de la confrérie des Becos Figos de Nézignan l’Evêque et déambulation des juniors Becos Figos avec rassemblement des confréries des autres villages et animation par « Les Amis du Poulain » de Pézenas
– 10h30 Messe
– 12h00 Grand chapitre avec intronisations
– 12h30 Ateliers culinaires autour de la figue et apéritif préparé par les Bécos Figos Juniors, offert par la municipalité .
Rue Autour du Château Nézignan-l’Évêque 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 90 45 38 mairie@ville-nezignan.fr
English :
Fête du patrimoine et de la figue de Nézignan l’Evêque, an event not to be missed!
German :
Fête du patrimoine et de la figue de Nézignan l’Evêque, ein Ereignis, das Sie nicht verpassen sollten!
Italiano :
Festa del patrimonio e della figura di Nézignan l’Evêque, un evento da non perdere!
Espanol :
Fiesta del patrimonio y de la figura de Nézignan l’Evêque, ¡un acontecimiento que no debe perderse!
