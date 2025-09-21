JEP 2025 FORGE ANCESTRALE DE TOUROUZELLE rue Pasteur Tourouzelle

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 17:30:00

2025-09-21

A l’occasion de la journée du patrimoine, visite commentée et démonstration du travail de forgeron autour de la forge ancestrale de Tourouzelle, « en l’état » depuis plus de cent ans. Ferrage des chevaux. Atelier objets patrimoniaux. Diverses animations…

rue Pasteur Forge Tourouzelle 11200 Aude Occitanie +33 7 88 46 57 20 patrimoine.tourouzelle@orange.fr

English :

On the occasion of Heritage Day, guided tour and demonstration of blacksmithing at Tourouzelle’s ancestral forge, which has been « as is » for over a hundred years. Horse shoeing. Heritage objects workshop. Various events?

German :

Anlässlich des Tages des Kulturerbes kommentierte Besichtigung und Vorführung der Schmiedearbeit rund um die uralte Schmiede von Tourouzelle, die seit über 100 Jahren « im Originalzustand » ist. Beschlag von Pferden. Workshop zu Objekten des Kulturerbes. Verschiedene Animationen?

Italiano :

In occasione della Giornata del Patrimonio, visita guidata e dimostrazione di fabbro presso l’antica fucina di Tourouzelle, rimasta « tale e quale » per oltre cento anni. Ferratura dei cavalli. Laboratorio di oggetti del patrimonio. Attività varie?

Espanol :

Con motivo del Día del Patrimonio, visita guiada y demostración de herrería en la herrería ancestral de Tourouzelle, « tal cual » desde hace más de cien años. Herraje de caballos. Taller de objetos patrimoniales. Actividades diversas..

