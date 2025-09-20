JEP 2025 Forteresse de Billy Forteresse de Billy Billy
JEP 2025 Forteresse de Billy Forteresse de Billy Billy samedi 20 septembre 2025.
JEP 2025 Forteresse de Billy
Forteresse de Billy 5 rue du Château Billy Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
Envie de devenir chevalier le temps d’une journée ? Rendez-vous à Billy pour un week-end pas comme les autres !
.
Forteresse de Billy 5 rue du Château Billy 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 51 51 billy@vichydestinations.fr
English :
Want to become a knight for a day? Come to Billy for a weekend like no other!
German :
Haben Sie Lust, für einen Tag zum Ritter zu werden? Wir treffen uns in Billy für ein Wochenende, das anders ist als alle anderen!
Italiano :
Volete diventare cavalieri per un giorno? Venite a Billy per un weekend senza precedenti!
Espanol :
¿Te apetece convertirte en caballero por un día? Ven a Billy a pasar un fin de semana inigualable
L’événement JEP 2025 Forteresse de Billy Billy a été mis à jour le 2025-08-10 par Vichy Destinations