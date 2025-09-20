JEP 2025 Forteresse de Billy Forteresse de Billy Billy

JEP 2025 Forteresse de Billy Forteresse de Billy Billy samedi 20 septembre 2025.

JEP 2025 Forteresse de Billy

Forteresse de Billy 5 rue du Château Billy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Envie de devenir chevalier le temps d’une journée ? Rendez-vous à Billy pour un week-end pas comme les autres !

.

Forteresse de Billy 5 rue du Château Billy 03260 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 43 51 51 billy@vichydestinations.fr

English :

Want to become a knight for a day? Come to Billy for a weekend like no other!

German :

Haben Sie Lust, für einen Tag zum Ritter zu werden? Wir treffen uns in Billy für ein Wochenende, das anders ist als alle anderen!

Italiano :

Volete diventare cavalieri per un giorno? Venite a Billy per un weekend senza precedenti!

Espanol :

¿Te apetece convertirte en caballero por un día? Ven a Billy a pasar un fin de semana inigualable

L’événement JEP 2025 Forteresse de Billy Billy a été mis à jour le 2025-08-10 par Vichy Destinations