JEP 2025 GALERIE D’ART MAISON PARAZOLS Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse

Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse Aude

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20

Journées Européennes du Patrimoine 2025

La maison Parazols impressionne par son architecture majestueuse, comme une véritable forteresse. Cet édifice historique, dont la construction a commencé en 1853, n’a été terminé que 31 années plus tard, en 1884. C’est en effet une véritable prouesse architecturale, avec 5 étages, une tour d’angle et plus de 60 fenêtres. Restaurée dans le respect du style de l’époque, cette vaste demeure abrite depuis 6 ans une galerie d’art au rez-de-chaussée. Le cachet spécial du lieu fait un bel écrin pour les 5 expositions qui présentent chaque année un choix d’artistes peintres et de sculpteurs internationaux d’une grande qualité.

Cette année, découvrez une exposition proposée par l’artiste Anna Camille sur l’incendie de St Laurent de la Cabrerisse avec une sélection des dessins qui montrent les effets de l’incendie sur l’environnement. Il y aura aussi l’exposition des portraits de la même artiste avec une visite guidée de l’écrin insolite d’un château Napoléon III.

Vous pourrez découvrir plusieurs pièces les salons, la galerie et l’atelier, avec des commentaires sur l’exposition de l’artiste peintre et dessinatrice Anna Camille, présentée dans son espace d’exposition.

Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse 11220 Aude Occitanie +33 7 50 23 41 51 galeriedelacabrerisse@gmail.com

English :

European Heritage Days 2025

The Parazols house impresses with its majestic architecture, like a veritable fortress. Construction of this historic building began in 1853, but was not completed until 31 years later, in 1884. It is a true architectural feat, with 5 storeys, a corner tower and over 60 windows. Restored in keeping with the style of the period, this vast residence has been home to an art gallery on the first floor for the past 6 years. The special cachet of the place makes it a fine setting for the 5 exhibitions that present a selection of top-quality international painters and sculptors every year.

This year, discover an exhibition by artist Anna Camille on the St Laurent de la Cabrerisse fire, with a selection of drawings showing the effects of the fire on the environment. There will also be an exhibition of portraits by the same artist, and a guided tour of the unusual setting of a Napoleon III château.

You’ll be able to explore several rooms: the salons, the gallery and the studio, with commentary on the exhibition by painter and draughtswoman Anna Camille, presented in her own exhibition space.

German :

Europäische Tage des Kulturerbes 2025

Das Parazols-Haus beeindruckt durch seine majestätische Architektur, die einer echten Festung gleicht. Dieses historische Gebäude, mit dessen Bau 1853 begonnen wurde, wurde erst 31 Jahre später, im Jahr 1884, fertiggestellt. Es ist eine architektonische Meisterleistung mit fünf Stockwerken, einem Eckturm und mehr als 60 Fenstern. Nach einer stilgerechten Restaurierung beherbergt das Haus seit sechs Jahren eine Kunstgalerie im Erdgeschoss. Das besondere Flair des Ortes ist ein schöner Rahmen für die 5 Ausstellungen, die jedes Jahr eine Auswahl an internationalen Malern und Bildhauern von hoher Qualität präsentieren.

In diesem Jahr können Sie eine Ausstellung der Künstlerin Anna Camille über den Brand von St. Laurent de la Cabrerisse sehen, mit einer Auswahl von Zeichnungen, die die Auswirkungen des Brandes auf die Umwelt zeigen. Es wird auch eine Ausstellung von Porträts derselben Künstlerin mit einer Führung durch das ungewöhnliche Ambiente eines Schlosses aus der Zeit Napoleons III. zu sehen sein.

Sie können mehrere Räume besichtigen: die Salons, die Galerie und das Atelier, mit Kommentaren zur Ausstellung der Malerin und Zeichnerin Anna Camille, die in ihrem Ausstellungsraum präsentiert wird.

Italiano :

Giornate europee del patrimonio 2025

La casa Parazols colpisce per la sua architettura maestosa, come una vera e propria fortezza. La costruzione di questo edificio storico iniziò nel 1853, ma fu completata solo 31 anni dopo, nel 1884. Si tratta di una vera e propria prodezza architettonica, con 5 piani, una torre d’angolo e oltre 60 finestre. Restaurata nel rispetto dello stile dell’epoca, questa vasta residenza ospita da 6 anni una galleria d’arte al piano terra. La particolarità dell’edificio lo rende una cornice ideale per le 5 mostre che ogni anno presentano una selezione di pittori e scultori internazionali di alto livello.

Quest’anno sarà allestita una mostra dell’artista Anna Camille sull’incendio di St Laurent de la Cabrerisse, con una selezione di disegni che mostrano gli effetti dell’incendio sull’ambiente. Ci sarà anche una mostra di ritratti della stessa artista e una visita guidata nell’insolita cornice di un castello di Napoleone III.

Sarà possibile esplorare diverse sale: i saloni, la galleria e l’atelier, con il commento della mostra della pittrice e disegnatrice Anna Camille, presentata nel suo spazio espositivo.

Espanol :

Jornadas Europeas del Patrimonio 2025

La casa Parazols impresiona por su majestuosa arquitectura, como una auténtica fortaleza. La construcción de este edificio histórico comenzó en 1853, pero no se terminó hasta 31 años más tarde, en 1884. Es una verdadera proeza arquitectónica, con 5 plantas, una torre en esquina y más de 60 ventanas. Restaurada según el estilo de la época, esta vasta residencia alberga desde hace 6 años una galería de arte en la planta baja. El especial caché del edificio lo convierte en un marco ideal para las 5 exposiciones, que cada año presentan una selección de pintores y escultores internacionales de gran calidad.

Este año, la artista Anna Camille presentará una exposición sobre el incendio de St Laurent de la Cabrerisse, con una selección de dibujos que muestran los efectos del fuego en el entorno. También habrá una exposición de retratos de la misma artista y una visita guiada al insólito marco de un castillo de Napoleón III.

Podrá explorar varias salas: los salones, la galería y el estudio, con comentarios sobre la exposición de la pintora y dibujante Anna Camille, presentada en su propio espacio de exposición.

L’événement JEP 2025 GALERIE D’ART MAISON PARAZOLS Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse a été mis à jour le 2025-09-02 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Corbières-Minervois