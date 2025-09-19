JEP 2025 Galerie JABERT Exposition « Habiller l’architecture » Aubusson

Exposition de tapisseries anciennes et contemporaines.

Des châteaux médiévaux aux appartements modernes, la tapisserie s’inscrit dans l’espace bâti comme une présence à la fois symbolique, esthétique et fonctionnelle.

Des murs de pierre aux murs blancs d’aujourd’hui, les fils tissés portent mémoire et création, avec cette même attention à l’espace, à la surface, à la matière, à la lumière.

L’exposition met en lumière la richesse de cet art textile et son lien intime avec le bâti.

Dans l’une des plus belles demeures d’Aubusson, la Maison des Vallenet, venez observer la manière dont la tapisserie révèle les lieux autant qu’elle s’y inscrit et découvrez ou redécouvrez un patrimoine vivant et sensible. .

4 Grande Rue Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 61 22 66

